Результаты лабораторной экспертизы замороженного куриного мяса: сальмонелла, антибиотики, МАФАМ

На этот раз Hetq.am представил на лабораторную экспертизу 9 образцов импортированного замороженного куриного мяса. Из них лишь четыре образца соответствовали установленным нормам. В остальных пяти образцах были обнаружены сальмонелла, недопустимое количество МАФАМ и антибиотиков. Последние в Армении выдаются только по рецепту врача.

Любая импортируемая в нашу страну пищевая продукция проходит пограничный контроль и только после этого оказывается на прилавках магазинов.

Непосредственную ответственностсь за контроль над качеством продуктов питания несет Государственнаая служба безопасности пищевой продукции (ГСБПП).

13 ноября 2017 г. мы передали в экспертную лабораторию 9 образцов импортированного (бразильского, российского, украинского) замороженного куриного мяса. Продукты были приобретены в супермаркетах “Ереван Сити”, “САС”, “Нор Зовк” и “Парма” (в сети супермаркетов “Эврика” на тот момент импортированного куриного мяса не оказалось).

Экспертиза была проведена в лаборатории “Стандарт диалог”.

Образец N1

Замороженное куриное мясо бройлеров российской компании “Мираторг”, согласно результатам экспертизы, не соответствует требованиям нормативных документов. Количество МАФАМ (мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) в нем превышает допустимое количество в 7,5 раза.

В образце также обнаружены антибиотики, в частности левомицетин (0,1517 мг/кг вместо допустимой нормы <0,01 мг/кг).

Таким образом, замороженное куриное мясо компании “Мираторг” не соответствует установленным нормам и непригодно к употреблению в пищу.

Образец N2

Под этим номером проходит образец замороженного куриного мяса бройлеров “Петруха” всё той же российской компании “Мираторг”. В результате экспертизы выяснилось, что образец содержит антибиотик тетрациклин - 0,035 мг/кг.

Данный продукт также не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

Образец N3

В образце замороженного куриного мяса бройлеров "Тушка цыпленка Курников” российского ООО “СПК Курников” экспертиза выявила недопустимое количество МАФАМ, которое в 1,4 раза превышало допустимую норму, а также наличие сальмонеллы, которая появляется в процессе производства.

Таким образом, образец N3 также не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

Образец N4

Замороженное куриное мясо бройлеров “Каткит” украинской компании “Птахокомплекс “Днiпровський” было импортировано на территорию ЕАЭС, членом которого является Армения, из третьей страны, следовательно данный товар должен был иметь знак EAC (Евразийское соответствие, Eurasian Conformity), который означает, что продукция прошла все этапы соответствия и может попасть на рынок.

Несмотря на указанные нарушения, лабораторная экспертиза выявила, что замороженное куриное мясо “Киткат” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Образец N5

Под номером 5 экспертизу прошло замороженное куриное мясо бразильской компании "Seara”. Импортер – ООО “Алекс Холдинг”.

Как и в случае с предыдущим образцом, знак EAC на этом товаре отсутствовал.

В результате лабораторного исследования выяснилось, что замороженное куриное мясо "Seara” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Образец N6

Экспертиза показала, что замороженная куриная грудка бразильской компании “Пердигаое” соответствует установленным нормам и пригодна к употреблению в пищу.

Образец N7

Под номером 7 экспертизу прошли замороженные куриные окорочка бразильской компании “Кип фрозене”.

В результате лабораторного исследования выяснилось, что количество МАФАМ в этом образце превышает норму в 3,5 раза, следовательно данный товар не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

Образец N8

Бразильские замороженные куриные крылышки "Perdix” также не имели знака ЕАС, что означает, что данный товар не имел права оказаться на прилавках магазинов.

Кроме того, экспертиза показала, что куриные крылышки "Perdix” содержат антибиотики тетрациклиновой группы - 0,026 мг/кг, поэтому данная продукция не соответствует установленным нормам и непригодна к употреблению в пищу.

Образец N9

Под номером 9 на экспертизу были представлены замороженные куриные крылышки украинской компании "Птахокомплекс “Днiпровський”. Данный товар не имел знака ЕАС и в соответствии с регламентом Таможенного союза не мог оказаться на прилавках магазинов.

Тем не менее, лабораторная экспертиза показала, что замороженные куриные крылышки “Каткит” соответствуют установленным нормам и пригодны к употреблению в пищу.

Из девяти образцов безопасны лишь четыре

Еще в ноябре прошлого года премьер-министр Карен Карапетян заявил, что контроль за пищевой продукцией отсутствует, поэтому неизвестно, что едят наши дети и близкие.

После этого в частности Hetq.am опубликовал ряд статей о нарушениях в сфере продуктов питания, которые касались детской воды с недопустимым содержанием МАФАМ или содержащем растительное масло мороженом пломбир.

СБПП “изучила” публикации, “дала поручения”, однако существенных изменений в данной сфере не произошло. Более того, некоторые нарушения не были устранены даже после предупреждений ГСБПП.

Все эти “основания” мы представили также министру сельского хозяйства РА Игнатию Аракеляну, но и в этом случае ситуация не изменилась.

На этот раз из представленных на экспертизу 9 образцов замороженного куриного мяса установленным нормам соответствовали лишь четыре образца (N4, N5, N6 и N9).

Руководитель экспертной лаборатории “Стандарт диалог” Карен Дарбинян, касаясь наличия в указанных образцах сальмонеллы, отметил, что она появляется в процессе производства.

Карен Дарбинян

Обнаружение в исследованных образцах антибиотиков К.Дарбинян объяснил тем, что их использовали в процессе лечения птиц, но не дождались, пока лекарство выйдет из организма.

Получается, что мы, сами того не зная, используем с пищей антибиотики.

Вместо послесловия

За последние два месяца на портале RASFF Еврокомиссии (портал быстрого реагирования на вопросы безопасности пищевых продуктов и животных кормов) было размещены данные о выявленных в замороженном курином мясе 66 нарушениях. В большинстве случаев в образцах была обнаружена сальмонелла. Страной- производителем являлась в основном Бразилия.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов на своем сайте пишет, что пользуется системой систему RASFF.

В таком случае хочется спросить представителей ГСБПП: когда в последний раз был проведен мониторинг рынка замороженного куриного мяса? осведомлена ли Госслужба об указанных случаях и если да, то какие шаги предприняла? И еще: какие шаги будут предприняты после этой публикации?

Полный текст протокола лабораторной экспертизы см.здесь

фото: Саро Багдасарян