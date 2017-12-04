Состоялось очередное заседание Совета по борьбе с коррупцией

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось заседание Совета по борьбе с коррупцией с участием представителей гражданского общества.

Совету представили сайт «Платформа антикоррупционного мониторинга», на котором размещены Антикоррупционная стратегия и программа антикоррупционных мероприятий по ее реализации на 2015-2018 годы.

Было доложено, что сайт даст обществу возможность контролировать антикоррупционные мероприятия, отправлять онлайн-запросы ответственным лицам органов, действующих в приоритетных сферах, а также других ведомств, осуществляющих антикоррупционные программы. В настоящее время выполняются технические работы, ожидается, что до конца года сайт начнет действовать.



В рамках следующего вопроса повестки дня речь шла о подзаконных актах, вытекающих из закона РА «О системе информирования», были представлены практические механизмы, направленные на становление системы. Было доложено, что разработаны техническое описание и порядок ведения Единой электронной платформы информирования, а также формы соответствующих цифровых документов при внутреннем и внешнем информировании, процедура предоставления защиты информатору.

Посредством Единой электронной платформы информирования все физические и юридические лица будут иметь возможность анонимного представления сообщений, связанных с коррупционными случаями. При этом будет предоставлена возможность представить сообщение как анонимно, так и в гласной форме. Были четко представлены обеспечивающие анонимность гарантии и технические решения, благодаря которым информатор, войдя в систему, оставит соответствующее сообщение.

Было подчеркнуто, что какой-либо орган не будет иметь возможности установить личность информатора и компьютер, с которого направлено сообщение. В результате активных обсуждений с гражданским обществом разработаны также требования, предъявляемые к сообщению. При этом будет публиковаться четкая статистика о количестве полученных сообщений и о том, на основании скольких из них возбуждены уголовные дела.



В ходе заседания были также представлены результаты исследования качества и прозрачности услуг, предоставляемых Агентством медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальных вопросов РА, которое было проведено в Ширакской, Лорийской, Тавушской и Араратской областях.

Карен Карапетян поручил контрольной службе Премьер-министра РА, учитывая результаты исследования, провести соответствующие изучения в указанных областях.