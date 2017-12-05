Вахтанг Мирумян: “Сроки таможенного декларирования и перевозки товаров существенно сократятся”

В парламенте Армении обсуждается вопрос ратификации договора “О Таможенном кодексе Евразийского экономического союза”. Основной докладчик по проекту, заместитель председателя Комитета госдоходов Вахтанг Мирумян заявил, что новый Таможенный кодекс предусмотривает существенное упрощение таможенных процедур. В частности, срок декларирования товаров сократится до одного часа.

Предусмотрена также возможность декларирования товаров без сопроводительных документов. Будет внедрена и система предоплаты, к которой хозяйствующие субъекты могут присоединиться добровольно.

“Например, если хозяйствующий субъект импортирует товар в ночное время, он может использовать имеющуюся на предоплатном счете сумму и беспрепятственно осуществить импорт”,- сказал Мирумян.

Депутат фракции Дашнакцутюн Арменуи Кюрегян поинтересовалась, какой орган определяет, каким должен быть путь хозяйствующего субъекта – зеленым, желтым или красным и не содержит ли решение данного вопроса коррупционные риски. По словам зампредседателя КГД, система автоматизирована, и выбор пути осуществляется посредством специальной программы, которая исключает участие человеческого фактора.

Депутат фракции “Выход” Никол Пашинян хотел знать, какие существуют гарантии того, что данный кодекс будет действовать и что армянские предприниматели не столкнутся с какими-либо препятствиями. В.Мирумян пояснил, что гарантией являются закон, четко установленные правила игры и те взаимоотношения, которые существуют в правовой плоскости между хозяйствующими субъектами государств, входящих в единый союз.