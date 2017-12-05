Замначальника Генштаба ВС Айказ Багманян подал рапорт на увольнение

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенант Айказ Багманян по предложению министра обороны Вигена Саркисяна подал рапорт на увольнение. Об этом сообщил журналистам по завершении торжественного мероприятия по случаю 120-летия со дня рождения маршала Ованнеса Баграмяна глава оборонного ведомства. В.Саркисян также сказал, что окончательное решение примет президент РА.

Касаясь причин своего предложения, Виген Саркисян отметил: “Невыполнение трудовых договоренностей, что несовместимо с дальнейшей совместной службой”.

Айказ Багманян занимал должность замначальника ГШ ВС с 26 января 2009 г.