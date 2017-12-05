От педофилии до подделки иконы: армянское село в Самцхе-Джавахке против католического священника

Жители армянского села Цхалтбила в Самцхе-Джавахке обратились к прокурору Грузии Ираклию Шотадзе с просьбой расследовать поведение несущего службу в их селе католического священника. Жители Цхалтбила являются в основном последователями католической церкви, поэтому службу здесь несет католический священник, украинец по национальности отец Анатолий Иванюк.

В одном из сообщений приводились факты сексуальных домогательство со стороны священнослужителя в отношении несовершеннолетних мальчиков, в другом сообщении говорилось о подделке принадлежащей местной церкви иконы святой Богородицы.

Напомним, что Hetq.am рассказал о фактах сексуальных догогательство со стороны священника, представив также интервью с потерпевшими, однако ни Ватикан, ни католическая церковь в Грузии или Армении не приняли какие-либо меры.

Читателям Hetq.am Анатолий Иванюк знаком и по другому эпизоду. Напомним, что он отказался отслужить панихиду по одному из жителей села, распорядившись не открывать двери церкви для проведения церемонии прощания с усопшим.

В сообщении говорилось и о подвергшихся сексуальным домогательствам десяти мальчиках, которые на протяжении многих лет молчали из чувства страха или стыда. Однако сегодня некоторые из них выразили готовность свидетельствовать против священника.

60 жителей Цхалтбила подписались под сообщением о том, что ситуация в селе накалилась из-за иконы. Пять лет назад из церкви исчезла икона, которая позже вернулась, но уже в другом виде.

Жители села попросили создать специальную комиссию для установления подлинности иконы святой Богородицы. Из церкви исчезла также дорогая люстра.

К этому сообщению присоединился также член Союза художников Армении, уроженец Цхалтбила Виктор Ованнисян. По словам художника, совершено хищение ценности, принадлежащей грузинскому государству.

“Об этом я сообщил в 2012 г. Обратился в письменной форме в католический центр в Гюмри (Армения), разместил соответствующее сообщение в Интернете, о произошедшем знают и в Ватикане. Предполагаю, что католический центр в Гюмри удовлетворила подделка иконы, а молчание – самый легкий способ сокрыть произошедшее. Я художник, и я знаю ценность оригинала, знаю, как с ним обращаться. Если даже икона была отреставрирована, то это должен был сделать не маляр, а занимающееся реставрациями специальное заведение, которое обязано было вернуть украшавший икону ценный оклад с драгоценными камнями”,- написал В.Ованнисян.

В настоящее время проводится изучение представленных в сообщении фактов. В Цхалтбила побывали правоохранители, однако уголовное дело пока не возбуждено.