Парламент Армении принял закон о ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС

Национальное Собрание РА сегодня начало работу с голосования по обсуждавшимся вчера законопроектам. Закон “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза” принят 82 голосами “за”. “Против” проголосовали 5 депутатов фракции “Выход”. Проекты законов “О налоговой службе” и “Таможенной службе” приняты 65-ю голосами “за”, против проголосовали 25 депутатов. Документ поддержали фракции правящей Республиканской партии и АРФ Дашнакцутюн.

Законопроект “О ратификации соглашения о содействии сотрудничеству между Республикой Армения и Организацией НАТО” принят единогласно. Напомним, что в рамках этого соглашения оборонному ведомству Армении будет предоставлено 1,5 млн евро на уничтожение списанных 140 единиц техники ВС и 21 боевой бронемашины.

Единогласно принят также законопроект “О ратификации соглашения о предоставлении РФ правительству РА государственного экспортного кредита”, в рамках которого Россия выделит Армении 100 миллионов долларов США на финансирование поставок продукции военного назначения российского производства.

Полностью и во втором чтении депутаты приняли проект закона “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка”.

Авторы проекта предлагают продлить срок действияя закона до 31 декабря 2019 года, дав возможность находящимся за пределами Армении гражданам РА мужского пола до 27 лет вернуться за этот период на родину и исключив осуществление в отношении них уголовного преследования. Вчера замминстра обороны Артак Закарян и вице-спикер парламента Арпине Ованнисян отметили, что поправки вносятся в этот закон в последний раз. По истечении указанного в законе срока он будет признан утратившим силу.