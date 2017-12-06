Никол Пашинян: “Бедность – единственное условие пребывания у власти этой политической команды”

В парламенте обсуждается проект госбюджета 2018 года. Лидер фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении заявил, что они будут голосовать против этого документа.

“2018-й станет годом роста цен на 4 процента. Это самый высокий показатель за последние годы. Вместе с тем велика вероятность того, что цены на самом деле поднимутся еще больше”,- сказал депутат.

Пашинян напомнил о том, что повышение цен ожидается и в следующем году, так как в силу вступят пошлины ЕАЭС почти на 700 наименований товаров. Кроме того, начнет действовать новый Таможенный кодекс.

В частности, ожидается повышение цен на водку, сигареты, бензин, сжиженный природный газ, куриное мясо, рыбу, сахарный песок, растительное масло, чай, кофе, лекарства, зубную пасту и многие другие товары. Правительство игнорирует сложившуюся ситуацию, что проявилось в решении не повышать зарплаты и пенсии, сказал Н.Пашинян.

“На выборах Республиканская партия получила более 700 тысяч голосов, 90% из которых благодаря розданным избирателям взяткам. Может ли кто-нибудь сказать, почему парламентское большинство должно быть заинтересовано в том, чтобы граждане Армении жили хорошо, чтобы бедность была ликвидирована? Если люди начнут хорошо жить, то для них 10 тысяч драмов не будут иметь значения, чтобы бежать голосовать за Республиканскую партию. Бедность – единственное условие пребывания у власти этой политической команды”,- заявил Никол Пашинян.

Обращаясь к гражданам страны, депутат сказал: “До тех пор, пока вы будете брать десять тысяч драмов и голосовать за взятку, в этой стране ничего не изменится, и вы будете продолжать жить в бедности”.

От имени фракции “Царукян” выступила Наира Зограбян, которая тоже заявила, что они будут голосовать против проекта закона.

За проект госбюджета 2018 года намерены проголосовать только фракции правящей Республиканской партии и АРФ Дашнакцутюн.