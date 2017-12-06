За первые десять месяцев 2017 года объем сельскохозяйственной продукции сократился на четыре процента

Валовая продукция сельского хозяйства и рыболовства за первые десять месяцев 2017 г. составила 756.587 млрд драмов, что на 4% ниже показателя того же периода прошлого года. Такие данные опубликовала Национальная статистическая служба РА.

Более 735 млрд от общего объема валовой продукции сельского хозяйства и рыболовства обеспечила первая сфера. По сравнению с периодом с января по октябрь 2016 г. только объем сельского хозяйства сократился на 4%.

За первые десять месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства последовательно увеличивался. Октябрь стал наиболее благоприятным месяцем для сельскохозяйственной сферы, так как объем продукции составил 153 млрд драмов, что свидетельствовало о повышении показателя того же месяца прошлого года на 35%.

Самый высокий показатель спада объема продукции наблюдался в августе: по сравнению с тем же периодом 2016 г. он сократился на 25%. Напомним, что в январе-августе 2017 г. валовая продукция сельского хозяйства и рыболовства по сравнению с этим периодом прошлого года сократилась примерно на 10%.