Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене

6 декабря министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Вене, встретился с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.



Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, затем продолжилась в формате тет-а-тет.



В повестке дня встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана были пути реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.



По предложению сопредседателей было достигнуто соглашение по поводу организации следующей встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в начале 2018 года. На встрече были обсуждены даты следующего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.