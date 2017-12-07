“СПК Курников” проведет экспертизу своей продукции на предмет проверки наличия сальмонеллы и МАФАМ

На днях Hetq.am опубликовал статью о результатах лабораторной экспертизы 9 образцов замороженного куриного мяса, из которых лишь четыре были признаны безопасными.

В остальных пяти образцах было обнаружено недопустимое количество МАФАМ, сальмонелла и антибиотики, свободная продажа которых в Армении запрещена, а использование разрешено только по рецепту врача.

Одним из этих 5 образцов было замороженное куриное мясо бройлеров российской компании “Тушка цыпленка Курников”.

В результате экспертизы выяснилось, что в данном образце количество МАФАМ в 1,4 раза превышает норму. В продукте была обнаружена также сальмонелла, которая появляется в процессе производства, а не при перевозке или в торговой точке.

Кроме того, имелось нарушение маркировки. В случае с замороженной продукцией не исключено, что маркировка стерлась в результате разморозки.

Сегодня учредитель и директор ООО “СПК Курников” Эдмон Гиголян позвонил в редакцию Hetq.am, отметив, что хоть и удивлен выявленными в его продукции нарушениями, однако благодарен за подобный контроль. Гиголян сообщил, что проведет экспертизу своей продукции в других лабораториях с целью выявления и устранения проблем.

Учредитель компании пообещал предоставить Hetq.am результаты новых экспертиз.

Напомним, что публикация появилась три дня назад, однако Государственная служба безопасности пищевых продуктов до сих пор не отреагировала на представленные результаты.