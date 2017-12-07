Один из покупателей здания психиатрического центра “Норк” занимается игорным бизнесом

Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение отчуждить помещение и недвижимость психиатрического центра “Норк”. Такое предложение выдвинул начальник управления госимуществом Арман Саакян. ЗАО “Старый Норк” было отчуждено здание площадью 6843 кв.м, а также необходимый для его использования земельный участок площадью 2.766 кв.м.

Стоимость оцененного по положению на 20 ноября имущества составила 868 млн драмов, а кадастровая стоимость земельного участка – 455 млн драмов.

В здании предстоит разместить многофункциональный бизнес-центр, который будет создан за счет инвестиций ЗАО “Бизнес-центр “Старый Норк” и компании “Софт Констракт”.

Эти компании связаны друг с другом. Получить данные об учредителях бизнес-центра “Старый Норк” не удалось. А вот учредителем компании “Софт Констракт”, по данным госреестра юридических лиц, является зарегистрированная на острове Мен в Англии компания “Софт констракт лимитид”.

Директор этой компании Арутюн Амбарцумян входит в совет руководителей кредитной организации “Фаст Кредит”. Согласно сайту этой организации, А.Амбарцумян с 2008 г. занимает пост гендиректора ООО “Виваро Бетинг”, а с 2015 г. руководит компанией “Виваро Гейм”, которая занимается организацией интернет-игр с выигрышем. В том же году Амбарцумян возглавил компанию “Софт Констракт”, которая поставляет программное обеспечение для игорного бизнеса.

На состоявшихся в этом году выборах в совет старейшин Еревана Арутюн Амбарцумян был выдвинут кандидатом от правящей Республиканской партии, однако не набрал достаточного числа голосов.

В случае приобретения недвижимости “Бизнес-центр “Старый Норк” собирается заплатить сумму, эквивалентную 2.700.000 долларов, а с момента заключения договора – осуществить в течение трех лет совместно с ООО “Софт Констракт” инвестиции на сумму, эквивалентную 3.000.000 долларов.

Согласно проекту решения, ЗАО “Бизнес-центр “Старый Норк” и “Софт Констракт” специализируются в области информационных технологий и имеют целью создание современного бизнес-центра. Однако в проекте решения не говорится, какие услуги он будет оказывать.