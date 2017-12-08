Парламент Армении утвердил проект госбюджета 2018 года

В парламенте Армении сегодня на голосование был поставлен проект госбюджета 2018 года. До начала голосования вице-спикер Микаел Мелкумян заявил, что фракция “Царукян”, которую он представляет, будет голосовать против. Аналогичным образом поступили и депутаты фракции “Выход”. В результате проект Основного финансового документа страны поддержали депутаты фракции Республиканской партии и АРФ Дашнакцтуюн.

Согласно доработанному законопроекту, общие доходы установлены в размере 1 трлн 308 млрд 284 тыс. драмов. От налоговых поступлений планируется получить 1 трлн 248 млрд драмов, расходная часть составит 1 трлн 307 млрд, дефицит – 156 млрд драмов.

Депутаты также приняли в первом чтении проект закона РА “О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье”. Перед голосованием депутат фракции “Царукян” Ваге Энфиаджян сообщил, что для них голосование будет свободным. А его коллега по фракции Геворк Петросян заявил, что этот документ можно назвать законом о разрушении семьи.

Во втором чтении и полностью принят закон о внесении изменений в закон “Об административных правонарушениях”.

Спикер Национального Собрания Ара Баблоян напомнил о том, что 12 декабря будет созвана внеочередная сессия. По закону-регламенту НС по завершении сессии должен прозвучать гимн страны, однако сегодня он не прозвучал.