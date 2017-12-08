“Коррупцию политизуют такие шаги, как проталкивание в парламент по партийному списку офшорного генерала” - обсуждение

Антикоррупционный центр “Транспаренси Интернешнл” организовал сегодня обсуждение на тему “Коррупция и вызовы безопасности”.

Руководитель программ общественной организации “ТИ” Варужан Октанян в своем выступлении отметил, что ситуация в Армении по индексу восприятия коррупции не обнадеживает.

Касаясь доклада международной организации “Freedom House” 2017 г., Октанян сказал, что показатель Армении - 5,25 – вызывает обеспокоенность.

“Армения оказалась в “сером”списке Совета министров финансов Евросоюза, который касается прозрачности налогового законодательства. Есть “черный” список из 17 стран и серый список из 47 стран, в который входит и Армения. Будем надеяться, что в будущем наша страна не окажется в “черном” списке”,- добавил руководитель “Транспаренси Интернешнл”.

Варужан Октанян напомнил о зарегистрированном в офшоре бизнесе бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, отметив, что после такого скандального разоблачения этот чиновник стал депутатом парламента.

Участвовавший в обсуждении заместитель министра юстиции РА Сурен Крмоян заявил, что в рамках борьбы с коррупцией власть осуществила беспрецедентные мероприятия, в частности, криминализировала незаконное обогащение, приняла закон о системе извещения.

Директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян коснулся вопросов коррупции в армии, в сфере обороны, расценив это явление как угрозу национальной безопасности. Саркисян сослался на заявление премьер-министра Карена Карапетяна о том, что главной проблемой в Армении является теневая экономика.

“Если существование “тени” признается на самом высоком уровне, то нужно попытаться понять, как действуют все институты – армия, полиция, Специальная следственная служба. В апреле 2016 г. власть столкнулась с серьезнейшей проблемой – были подняты многочисленные вопросы, ни один из которых не получил ответа. Впервые для действующей системы возникла ситуация, когда никто не смог ответить на поднятые вопросы, и началось отрицание всего”,- сказал Саркисян.

Тем не менее, по словам эксперта, после апрельской войны последовала череда отставок силовиков, кадровые изменения.

Этнограф Грануш Харатян коснулась конституционных изменений: “Мы проголосовали за Конституцию, которую нам навязали. Мы помним, с каким трудом власть пыталась навязать обществу эту реформу. Но посмотрите, что написано в концепции: Армения – страна с либеральной экономикой, и наличие неравенства – это естественное явление. На этом естественном неравенстве построена вся Конституция. Но кто сказал, что либеральная экономика предусматривает неравное общество?” – отметила Г.Харатян.

Председатель общественной организации “Хельсинкский комитет Армении” Аветик Ишханян коснулся проблемы коррупции в сфере защиты прав человека. По словам правозащитника, во время последних выборов общество было разгромлено с помощью взяток и административных ресурсов. “В нашей стране не существует демократии как защиты прав человека”,- отметил А.Ишханян.

Говоря о проблеме независимости судебной власти, руководитель “ХКА” сказал, что, согласно Конституции, координатором трех судебных ветвей является президент страны: “Специальная следственная служба, Полиция и Следственный комитет подчиняются непосредственно одному человеку и действуют по его указке”.

“У нас нет разграничения власти, нет независимой судебно-правовой системы. Известны многочисленные случаи применения пыток, но почему ни один сотрудник полиции не наказывается за это? А причина в том, что если кого-нибудь накажут, то устои власти в этой системе расшатаются”,- заявил Аветик Ишханян.

Замминистра здравоохранения Сергей Хачатрян выразил недовольство тем, что в ходе обсуждения прозвучала только критика. По словам чиновника, многие придают борьбе с коррупцией политический оттенок.

В ответ председатель общественной организации “Объединение информированных граждан” Даниел Иоаннисян заметил: “Коррупцию политизируют такие шаги, как проталкивание в парламент по партийному списку офшорного генерала”.