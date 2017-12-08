36,6 млн драмов на охрану общественного порядка в здании мэрии Еревана

Столичная мэрия заключила с полицией договор на сумму 36 млн 634 тыс. драмов об охране общественного порядка сотрудниками полка по охране важнейших объектов, учреждений и организаций.

Стоимость несения службы у входа на этаж, где находится кабинет мэра Еревана, составила около 6 млн 450 тыс. драмов, а стоимость службы по обеспечению трех сторожевых постов полиции в административном здании мэрии – около 30 млн 186 тыс. драмов.

Два из трех сторожевых пунктов будут работать в здании мэрии по адресу Бюзанда, 1/3 в круглосуточном режиме, один – с 09։00 до 18։00. На этаже кабинета мэра в здании по адресу Аргишти, 1 дежурство будет осуществляться по 12-часовому графику – с 09։00 до 21։00.

Договор будет действовать до 31 декабря 2018 г.