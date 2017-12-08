Доходы самого уязвимого слоя сократились, самого обеспеченного – выросли

Основными источниками доходов наиболее уязвимых слоев в Армении являются государственные пенсии и пособия. В 2016 г. денежные доходы этих граждан сократились, зато выросли доходы самого обеспеченного слоя.

За счет чего образуются доходы

В 2016 г. среднемесячные доходы домохозяйств в Армении составили 59.690 драмов на душу населения. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

При расчете доходов НСС учитывает как денежные, так и неденежные доходы. Денежные доходы включают зарплату, суммы от самозанятости или предпринимательской деятельности, социальные трансферы – пенсии, поступающие из-за рубежа денежные средства, плату за аренду собственной недвижимости, проценты по вкладам, дивиденды и т.д.

Неденежными доходами считаются продукты питания от собственного хозяйства, бесплатно полученные от родственников или других лиц непродовольственные товары, услуги и т.д.

За счет чего образуются в основном доходы граждан? Согласно статистике, у половины среднестатистических граждан Армении доходы образуются за счет зарплаты. Немалую долю составляют пенсии и пособия, доходы от самозанятости, трансферов и т.д.

По сравнению с 2015 г. доходы на душу населения выросли на 4.381 драм, или примерно на 8%. Рост был обусловлен небольшим ростом доходов от зарплат и самозанятости. По части пенсий и пособий изменение оказалось незначительным: в 2016 г. этот показатель увеличился с 9.284 до 9.569 драмов.

Особенно важное значение доходы от наемного труда имеют для городских жителей. Доля доходов от наемного труда сельских домохозяйств оказалась в 1,7 раза ниже городских и составила 36.2% от общих доходов.

Поляризация доходов

Статслужба делит население на 10 децильных групп согласно получаемым доходам. На первом месте находится наиболее уязвимая группа, имеющая самый низкий доход, на десятом месте – группа с самым высоким доходом.

По данным 2016 г. среднемесячный доход на душу населения в I децильной группе составил 9.349 драмов, в X группе – 163.336 драмов. Для общественных слоев это огромная разница. В 2016-ом разница несколько сократилась – с 158.305 драмов в 2015 г. до 153.987 драмов.

Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что в 2016 г. сократились денежные доходы наиболее уязвимых децильных групп - I, II, III.

А доходы IV-IX групп выросли. Наиболее очевидным стал рост в VII-IX группах.

Таким образом, в прошлом году доходы самых уязвимых слоев сократились, а самых обеспеченных – выросли.

Пенсии и пособия являются основными источниками денежных доходв именно для домохозяйств I децильной группы. В 2015 г. пенсии, пособия и стипендии на душу населения составили 4.945 драмов, а в 2016-ом сократились до 4.507 драмов.

Значительный вес пособия и пенсии имеют для II и III групп. А вот для X децильной группы доля этого источника дохода очень мала.

Что касается частных трансферов, то особенно большое место этот источник занимает в составе доходов VIII децильной группы (13.4%).