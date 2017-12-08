Суббота, 09 декабря

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Имущество депутата НС Акопа Акопяна и бизнес-деятельность его сына



“Бедняки тратят мало, следовательно рост цен приведет к тому, что бедные вынужденно, самопроизвольно будут избегать подорожавших товаров. Государственная политика направлена на то, чтобы в случае роста цен защитить бедный слой. Сейчас необходимости в этом нет. Бедные люди обычно избегают покупать подорожавшие или дорогие товары”,- сказал журналисту газеты “Жоговурд” депутат парламентской фракции правящей Республиканской партии Акоп Акопян.

Последний возглавляет постоянную комиссию по здравоохранению и социальным вопросам Национального Собрания, и по логике именно этого депутата должны больше всего волновать рост цен и социальное положение необеспеченных граждан.

Из высказываний г-на Акопяна следует, что люди, живущие на пенсии и пособия, должны “самопроизвольно” отказаться, скажем, от яиц, мяса, масла, так как указанные продукты питания подорожали, а у бедняков “нет привычки” покупать дорогие товары. Подобные мысли народного избранника должны были, мягко говоря, обеспокоить политическую силу, членом которой он является. Но – ничего подобного.

Акоп Акопян, естественно, будет продолжать покупать масло, яйца, мясо, так как подорожание не скажется на его семейном бюджете. Согласно представленной им в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах, этот депутат владеет огромным состоянием.

Помимо недвижимости и денежных средств, Акоп Акопян имеет также акции. Ему принадлежат доли в ОАО “Арпа-Севан” и ЗАО “Базенк”.

“Базенк” эксплуатирует ГЭС “Ехегис-1”, расположенную недалеко от тоннеля Арпа-Севан в Вайоцдзорской области. ГЭС была сдала в эксплуатацию в 2004 г.

Отметим, что доходы депутата растут с каждым годом. Их значительная часть образуется за счет дивидендов. Постоянно растут и его денежные средства.

Сын-бизнесмен Акопа Акопяна

Сын депутата НС Акопа Акопяна Паруйр Акопян занимается бизнесом. Он не служил в армии. В беседе с журналистами отец уклонялся от указания конкретной причины, по которой сын не прошел воинскую службу. Он то говорил, что не знает, то ссылался на проблемы со здоровьем.

Паруйр Акопян – гендиректор ОАО “Арпа-Севан”. Эта компания обеспечивает для семьи Акопянов огромные доходы.

Акопяну-младшему принадлежат 40% акций ООО “Инновейтив энд Дивелопд Агро Системс”. Владельцем остальных 60% акций является житель Еревана Сергей Хачатрян. На официальном сайте налогового органа данные о деятельности этой компании отсутствуют. Сокращенное название компании – ООО “ИДАС”, она была основана 28 апреля.

Отметим, что 18 мая с.г. правительство одобрило предложение ООО “ИДАС” о создании станции сельхозтехники и оказании услуг сельским хозяйствам. На заседании министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян сообщил, что в первом полугодии станции потребуется до 700 млн драмов. На выделенную сумму Министерство сельского хозяйство должно было приобрести сельхозтехнику и предоставить ее безвозмездно, на правах собственности Фонду развития сельского хозяйства. Последний же должен был отчуждить технику ООО “ИДАС”, которому предстояло в течение четырех лет выплатить 926 млн драмов и параллельно осуществлять инвестиции.

Излишне говорить о том, что столь крупные программы были доверены компании, созданной всего несколько дней назад, неслучайно. Серьезную роль в этом вопросе сыграл Акоп Акопян.

Деятельность в энергетической сфере развертывает еще одна компания сына депутата – ООО “ДЖРАСАХК”, которой принадлежит ГЭС “Варденик” на одноименной реке.  

Паруйру Акопяну принадлежит половина компании, по 20% имеют его дяди по отцу – Армен и Паруйр Акопяны, по 5% - братья Арман и Давид Давтяны из Арташата. Директором компании “ДЖРАСАХ” является Паруйр Акопян.

Сыну депутата принадлежит также учрежденное в 2005 г. ООО “Мехм Зепюр”. Единоличным акционером этой компании является Паруйр Акопян. Компания занимается организацией досуга, питания, капитальным ремонтом зданий и строений. Ее директором является Акопян-младший.

ООО “СИ-ЛАБ” было основано в 2006 г. Паруйру Акопяну принадлежат 50%  компании. Владельцем второй половины является сын начальника финансового отдела финансово-экономического управления Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Арутюна Габриеляна Гурген Габриелян.

Указанная компания осуществляет техническую экспертизу зданий и строений, а также лабораторную проверку стройматериалов.

ООО “А-С Энерджи” было основано недавно – 29 марта с.г. Единственный акционер компании Паруйр Акопян. Сведения о деятельности этой компании отсутствуют, однако название подсказывает, что она тоже действует в энергетической сфере.  


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Комментарии (2)
1. Robert Davidian 20:57 - 8 декабря, 2017
An example of the systemic elitism and classism that resides within the Armenian National Assembly! "Perhaps Hakobyan feels this way because price rises of such basics as butter, eggs, meat and bread won’t make much of a dent in his purchasing power." Does he consider THESE things luxury items that the poor don't need to buy anyway? "Hakobyan owns three homes, nine parcels of land and three separate buildings, this according to his attest financial disclosure."
2. միսակ09:16 - 9 декабря, 2017
հաբոկը ակամա բացահայտել է շայկայի անկեղծ մտայնությունը՝ «խոլոպները հերիք չի դեռ ըստեղ են, հլա միս ու կարագ էլ պտի ուտեն մեզ նման?» Պատկերացնում ե՜ք թե դա ինչ նվաստացում է «էլիտա» դարձած առնետների համար!
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