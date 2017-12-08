Имущество депутата НС Акопа Акопяна и бизнес-деятельность его сына

“Бедняки тратят мало, следовательно рост цен приведет к тому, что бедные вынужденно, самопроизвольно будут избегать подорожавших товаров. Государственная политика направлена на то, чтобы в случае роста цен защитить бедный слой. Сейчас необходимости в этом нет. Бедные люди обычно избегают покупать подорожавшие или дорогие товары”,- сказал журналисту газеты “Жоговурд” депутат парламентской фракции правящей Республиканской партии Акоп Акопян.

Последний возглавляет постоянную комиссию по здравоохранению и социальным вопросам Национального Собрания, и по логике именно этого депутата должны больше всего волновать рост цен и социальное положение необеспеченных граждан.

Из высказываний г-на Акопяна следует, что люди, живущие на пенсии и пособия, должны “самопроизвольно” отказаться, скажем, от яиц, мяса, масла, так как указанные продукты питания подорожали, а у бедняков “нет привычки” покупать дорогие товары. Подобные мысли народного избранника должны были, мягко говоря, обеспокоить политическую силу, членом которой он является. Но – ничего подобного.

Акоп Акопян, естественно, будет продолжать покупать масло, яйца, мясо, так как подорожание не скажется на его семейном бюджете. Согласно представленной им в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах, этот депутат владеет огромным состоянием.

Помимо недвижимости и денежных средств, Акоп Акопян имеет также акции. Ему принадлежат доли в ОАО “Арпа-Севан” и ЗАО “Базенк”.

“Базенк” эксплуатирует ГЭС “Ехегис-1”, расположенную недалеко от тоннеля Арпа-Севан в Вайоцдзорской области. ГЭС была сдала в эксплуатацию в 2004 г.

Отметим, что доходы депутата растут с каждым годом. Их значительная часть образуется за счет дивидендов. Постоянно растут и его денежные средства.

Сын-бизнесмен Акопа Акопяна

Сын депутата НС Акопа Акопяна Паруйр Акопян занимается бизнесом. Он не служил в армии. В беседе с журналистами отец уклонялся от указания конкретной причины, по которой сын не прошел воинскую службу. Он то говорил, что не знает, то ссылался на проблемы со здоровьем.

Паруйр Акопян – гендиректор ОАО “Арпа-Севан”. Эта компания обеспечивает для семьи Акопянов огромные доходы.

Акопяну-младшему принадлежат 40% акций ООО “Инновейтив энд Дивелопд Агро Системс”. Владельцем остальных 60% акций является житель Еревана Сергей Хачатрян. На официальном сайте налогового органа данные о деятельности этой компании отсутствуют. Сокращенное название компании – ООО “ИДАС”, она была основана 28 апреля.

Отметим, что 18 мая с.г. правительство одобрило предложение ООО “ИДАС” о создании станции сельхозтехники и оказании услуг сельским хозяйствам. На заседании министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян сообщил, что в первом полугодии станции потребуется до 700 млн драмов. На выделенную сумму Министерство сельского хозяйство должно было приобрести сельхозтехнику и предоставить ее безвозмездно, на правах собственности Фонду развития сельского хозяйства. Последний же должен был отчуждить технику ООО “ИДАС”, которому предстояло в течение четырех лет выплатить 926 млн драмов и параллельно осуществлять инвестиции.

Излишне говорить о том, что столь крупные программы были доверены компании, созданной всего несколько дней назад, неслучайно. Серьезную роль в этом вопросе сыграл Акоп Акопян.

Деятельность в энергетической сфере развертывает еще одна компания сына депутата – ООО “ДЖРАСАХК”, которой принадлежит ГЭС “Варденик” на одноименной реке.

Паруйру Акопяну принадлежит половина компании, по 20% имеют его дяди по отцу – Армен и Паруйр Акопяны, по 5% - братья Арман и Давид Давтяны из Арташата. Директором компании “ДЖРАСАХ” является Паруйр Акопян.

Сыну депутата принадлежит также учрежденное в 2005 г. ООО “Мехм Зепюр”. Единоличным акционером этой компании является Паруйр Акопян. Компания занимается организацией досуга, питания, капитальным ремонтом зданий и строений. Ее директором является Акопян-младший.

ООО “СИ-ЛАБ” было основано в 2006 г. Паруйру Акопяну принадлежат 50% компании. Владельцем второй половины является сын начальника финансового отдела финансово-экономического управления Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Арутюна Габриеляна Гурген Габриелян.

Указанная компания осуществляет техническую экспертизу зданий и строений, а также лабораторную проверку стройматериалов.

ООО “А-С Энерджи” было основано недавно – 29 марта с.г. Единственный акционер компании Паруйр Акопян. Сведения о деятельности этой компании отсутствуют, однако название подсказывает, что она тоже действует в энергетической сфере.