Распространенная азербайджанской прессой информация не соответствует действительности: АО сохраняет режим перемирия

Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах сообщает, что распространяемые каждый день официальным Баку одинаковые сообщения о нарушении перемирия армянской армией, а также информация от 8 декабря о том, что арцахская армия якобы обстреляла из крупнокалиберных пулеметов и минометов населенный пункт Орта Карвенд Агдамского района, не соответствуют действительности.

Минобороны Арцаха также заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают режим сохранения перемирия и никогда не целятся в мирные населенные пункты. В случае же осуществления противником дальнейших провокаций на передовой вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону.