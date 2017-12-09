Суббота, 09 декабря

АрмияՕбществоНагорный Карабах

Ситуация на передовой: ВС Азербайджана применили ручной противотанковый гранатомет



В период с 3 по 9 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

В указанный период азербайджанская сторона нарушила режим перемирия около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Помимо стрелковых видов оружия на северо-восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).
Подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги по организации надежной обороны боевых позиций.

 


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