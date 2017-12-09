Ситуация на передовой: ВС Азербайджана применили ручной противотанковый гранатомет

В период с 3 по 9 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

В указанный период азербайджанская сторона нарушила режим перемирия около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Помимо стрелковых видов оружия на северо-восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).

Подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги по организации надежной обороны боевых позиций.