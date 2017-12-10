Потрескавшиеся стены, протекающий потолок…

“Пап, подержи Даво”,- говорит Анна, обращаясь к отцу, и передает ему 4-месячного сына. Потом она встает на стул, чтобы достать из настенного шкафчика свои спортивные награды.

Дети внимательно следят за матерью. Анна показывает нам золотую и бронзовую медали. Обе она получила на соревнованиях в США: золото – за победу в беге, бронзу – за третье место в толкании ядра.

Семья 32-летней Анны Колоян – пятеро детей, муж и 63-летний отец – живут в ереванском квартале Сари тах. До замужества Анна была спортсменкой, но потом в ее жизни все изменилось.

В доме очень сыро. Дверь в комнате отсутствует, вместо нее висит занавеска, которая уже намокла. С потолка капает, поэтому мокрая не только занавеска, но и постель. Крыша нуждается в ремонте.

Анна говорит, что после смерти матери краски ее жизни изменились. Жалеет, что оставила спорт. Анну впервые отвела на легкую атлетику мать. Тогда она была школьнцей. В 14 лет Анна поехала на соревнования в США. Там ее хотели удочерить. “Но я не представляла свою жизнь без мамы, поэтому вернулась в Ереван. В то время мама уже болела, у нее была опухоль…” - рассказала Анна.

Поехать на соревнования в Париж ей не удалось. В 16 лет Анна вышла замуж и оставила спорт. Жениха для нее выбрала мать. Анна говорит, что одобрила выбор матери. После 8-летки она не стала продолжать учебу.

Муж Анны, 36-летний Ованнес Саркисян, из Ванадзора. Супруги сперва жили в этом городе. Ованнес ремесленник, работает в основном в Ереване. Но постоянно переезжать из одного города в другой было трудно, поэтому пять лет назад семья перебралась в Ереван, в дом отца Анны.

“Когда мама заболела, отец продал все. После смерти мамы отец все время со мной. Он и в Ванадзоре жил с нами. Когда нас здесь не было, дом ограбили. Мы приехали из Ванадзора и увидели, что в доме почти ничего не осталось”,- рассказала молодая женщина.

Сидевший на диване отец Анны, инвалид 2-ой группы Акоп Колоян, молча слушал нашу беседу. По словам Акопа, дом у него был очень крепким.

“Два месяца назад пришли из “Водоканала” чинить водопроводную магистраль. Экскаваторщик начал ковшем копать под нашим домом. В результате стена треснула. А рабочие оставили дом в таком состоянии и ушли”,- рассказал Акоп.

“Мы обратились в администрацию округа, там посоветовали обратиться в “Водоканал”. Обратились в “Водоканал”, там сказали, пишите заявление в окружную администрацию. Никто ничего не хочет делать, а дом, вы сами видите, уже в плохом состоянии”,- сказала Анна.

Ее мужу с каждым днем становится все хуже, хоть он и ходит на работу. По словам Анны, у Ованнеса проблемы с позвоночником.

В свое время Анна работала уборщицей в одном из цветочных салонов в Ванадзоре. Говорит, что очень хочет работать, но ей не с кем оставить маленького Давида.

“У моей возлюбленой нос картофелиной…” – запела 2-летняя Мари и, включив музыку в телефоне, принялась танцевать. Умелые движения девочки удивили нас. Танец Мари заставил всех рассмеяться, но девочка не обратила на это никакого внимания.

Старшая Рипсиме учится в 8-ом классе. Она только что вернулась из школы. Рыжая кошка, которая до этого не отходила от электрической плиты, сразу прибежала к Рипсиме и прыгнула ей на колени.

“Это кошка Рипо”,- сказал Мурад. Он учится в 7-ом классе, получает инклюзивное образование. В 5-ом классе мальчик не знал буквы, но в этом году, по словам Анны, у него наблюдается прогресс.

Семья получает пособие – 53 тысячи драмов, плюс пенсия по инвалидности Акопа Колояна – 16 тысяч драмов.

Рипсиме мечтает стать актрисой, посещает театральный кружок. А Мурад хочет сперва стать хорошим человеком, а потом уже хорошим специалистом. Он ходит на борьбу и мечтает продолжить спортивную карьеру матери.

Анне же хочется только одного – чтобы дети были здоровы и успешны.

Мари продолжает танцевать. На мой вопрос, что она попросила у Деда Мороза, девочка ответила: посуду. Рипсиме и Мурад хотят, чтобы с потолка больше не капало. “И еще телефон, чтобы после тренировки я мог позвонить маме”,- добавил Мурад.

На улице солнце. Анна вместе с Мурадом поднимается на крышу собрать стирку. Поодаль виднеется армянский триколор. Анна улыбается, но в ее улыбке много печали…

Фото: Саро Багдасарян