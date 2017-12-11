Армянский самолет обслуживает греков и любителей отдыха в Греции

Одна из неординарнх личностей в армянской авиации передал свой самолет новому оператору. Речь идет о компании “Atlantis European Airways”, которая имеет два самолета, экипаж, свидетельство эксплуатанта, коды IATA и ICAO, но при этом не выполняет собственные рейсы. Компания бывшего заместителя начальника Главного управления гражданской авиации, почетного консула РА в Австрии Арама Марутяна предпочитет сдавать в аренду свой подвижной состав другим операторам. В этом плане компания “Atlantis” единственная в Армении, хотя понятие “единственная” в применении к нашей стране относительно, поскольку есть лишь 3-4 компании, которые имеют подвижной состав и выполняют полеты.

Принадлежащий “Atlantis” самолет EK-32002 марки “Airbus A320” еще недавно выполнял полеты для молдавской компании “Fly One”, однако с ноября это воздушное судно вошло в подвижной состав греческой компании “Ellinair”. Греческая сторона зафрахтовала самолет на условиях “мокрого лизинга”, который предполагает, что ответственность за самолет, экипаж, техобслуживание, страхование лежит на лизингодателе, однако полеты регистрируются на имя арендующей авиакомпании.

Владельцем EK-32002 по данным, предоставленным Hetq.am ГУГА, является кипрская компания “Arolova Enterprises Limited”. В Армении самолет был зарегистрирован в мае этого года и в том же месяце передан молдавской стороне. Указанный “Airbus A320” призведен в 1997 г. До “Atlantis” у лайнера было много эксплуатантов. Отметим, что в 2003-2005 гг. самолет был зарегистрирован в армянском реестре как EK-32007, принадлежащий компании “Армавиа”. Это было первое подобного рода воздушное судно национального перевозчика Армении.

Во время эксплуатации в Молдове самолет попал в историю, которая получила в этой стране широкий резонанс. Тем не менее, в компании “Fly One” лайнер прослужил до октября, а сейчас он имеет нового заказчика. До передачи самолета греческому оператору лайнер прошел техобслуживание на Мальте и был частично окрашен в цвета нового эксплуатанта.

Греческая компания “Ellinair” была основана в 2013 г. в составе “Mouzenidis Group”. Ее создание в первую очередь преследовало цель обслужить туристов, прибывающих в Грецию из России и Украины. В настоящее время компания эксплуатирует зарегистрированные в Греции два “Airbus A319” и армянский самолет “A320”.

На сайте компании “Ellinair” отмечено, что EK-32002 зафрахтован на длительный срок и что в пик сезона подвижной состав усиливается за счет краткосрочной аренды “Airbus A320” и “Boeing 737”. Не исключено, что аренда армянского самолета обусловлена большим числом желающих отправиться в Грецию на новогодние праздники.

“Ellinair” базируется в Салониках. Согласно сайту flighradar24.com, в настоящее время EK-32002 выполняет не только внутренние рейсы в Афины, Гераклион, Родос, но и международный рейс в Москву.

На снимке: EK-32002 в небе над Мальтой. 01.11.2017 (Keith Pisani / Planespotters.net)