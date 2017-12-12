Военнослужащий Нарек Адибекян погиб от выстрела сослуживца

11 декабря около 19:30 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на северном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, смертельное огнестрельное ранение вследствие выстрела сослуживца получил военнослужащий Нарек Адибекян (1996 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

Ведется следствие для выяснения подробностей инцидента.

“Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, – говорится в сообщении.