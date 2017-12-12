Премьер-министру доложили о деятельности рабочей группы по улучшению бизнес-среды

Под преседательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось совещание с целью обсуждения хода разработки мероприятий по улучшению бизнес-среды (Doing Business) рабочей группой, созданной по поручению Премьер-министра.



Мероприятия направлены на упрощение требуемых для начала и развития бизнеса административных процедур, стимулирование малых и средних предприятий, защиту инвесторов, продолжение внедрения процедур, электронных систем получения строительных и градостроительных разрешений, повышение доступности кредитов, улучшение показателей регистрации собственности и обеспечения инфраструктурами.



Премьер-министр Карапетян потребовал от ответственных в течение недели представить четкий график осуществления всех мероприятий по сферам.