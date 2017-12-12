Как тратят свои доходы богатые и бедные граждане Армении

В 2016 г. среднемесячный показатель потребления дохозяйств составил 43.978 драмов на душу населения. Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы РА “Социальная картина и бедность в Армении. 2017 г.”.

По официальным данным, среднестатистический гражданин тратит в среднем около 44 тысячи драмов. 42.1% от этой суммы составляют расходы на питание, 34.4% - расходы на услуги, в частности на оплату коммунальных платежей, связь, здравоохранение, транспорт. 19.9% идут на приобретение непродовольственных товаров. Небольшую долю составляют расходы на сигареты и напитки.

По данным НСС, в последние годы средний показатель расходов населения вырос. Для сравнения отметим, что в 2014 г. среднемесячные расходы на душу населения составляли 40.770 драмов, в 2015-ом – 42.867 драмов.

Эти данные касаются среднестатистического гражданина, между тем как в вопросе доходов, так и в вопросе расходов население делится на сильно отличающиеся друг от друга слои.

За последний год доходы наиболее уязвимого слоя сократились, в то время как расходы наиболее обеспеченного слоя выросли.

Аналогичная картина наблюдается и в вопросе расходов. Здесь НСС делит население на 10 дицельных групп. В первую и наиболее уязвимую группу входят лица с самым низким, в десятую группу – с самыми высоким показателем расходов.

В 2016 г. средний размер расходов в I децильной группе составил всего 14.021 драм на душу населения, а в X наиболее обеспеченной группе - 117.485 драмов. К среднему показателю по стране ближе всего VII группа, в которй среднемесячные расходы составили 45.182 драма.

Бедняки больше тратят на продукты питания, богатые – на услуги

Как отмечено выше, наибольшая доля расходов среднестатистического гражданина приходится на продовольственные товары. Самый необеспеченный слой населения направляет 60.2% своих расходов на питание. При этом по сравнению с 2015 г. изменения не зарегистрированы, следовательно, качество жизни этих людей не улучшилось. Расходы на услуги этого слоя населения составляют 24.1%.

Сравнительный анализ данных 2014-го и 2016-го годов показал, что доля расходов на продовольственные товары в необеспеченной группе с годами уменьшилась, а доля расходов на услуги увеличилась.

В 2016 г. I децильная группа потратила на природный газ 868 драмов в месяц из расчета на одного потребителя, X децильная группа – 4.764 драма. На электроэнергию – соответственно 1.128 и 4.710 драмов.

Самый обеспеченный слой направляет наибольшую долю своих расходов на услуги. В этом случае также с годами доля услуг увеличилась, доля продовольственных товаров – уменьшилась.