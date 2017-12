“Забел”: дипломатия на языке вина

“Помните, что дипломатия находится между протоколом и алкоголем” (Remember that diplomacy happens between protocol and alcohol) – такой совет Ирина Капланян услышала в годы учебы в Лондоне. Уже несколько лет дипломат и политолог по специальности Ирина занимается в Армении виноделием. По ее словам, нужно хорошо знать и основы дипломатии, и правила этикета, что тоже является наукой. Выбор Ириной виноделия оказался неслучайным, корни этого занятия ведут в 2005 г. в Лондон.

Параллельно учебе в британской столице Ирина Капланян работала в компании, которая занималась организацией обедов и ужинов. Там ей посчастливилось общаться с шеф-поварами и продегустировать вина, которые она не смогла бы попробовать будучи студенткой. Именно тогда у Ирины и появился интерес к виноделию, что заставило ее всерьез заняться изучением этой сферы. Ирина поступила в Вашингтонскую винную академию, получила диплом специалиста международного класса.

В 2011 г. молодой дипломат-политолог вернулась на родину, где приступила к изучению различных политических аспектов постсоветской Армении, которым была посвящена ее диссертация. Тогда же она встретила Ваге Кушгеряна. Последний был менеджерем винодельческой компании “Тьерас де Армения”, производящей вина “Карас”, он также основал ЗАО “Семина Консалтинг”, которое занималось виноградарством и виноделием.

“В Армении я продолжила свою научно-исследовательскую работу. Вскоре сюда приехал мой муж. Они очень подружились с Ваге, который предложил мне поработать в “Семине”. Я проработала два года, приобрела большой опыт. Ваге все время спрашивал меня, не хочу ли я иметь собственного “ребенка” в виноделии. Ваге выдвинул прекрасную идею – предоставить небольшим инициативам стартовую площадку. Здесь есть завод с необходимым оборудованием, и начинающие виноделы получают возможность поработать в “Семине”. Ты покупаешь виноград, а “Семина” обеспечивает весь процесс виноделия. Команда, которая работает в этой организации, по своему профессионализму и опыту, несомненно, лучшая в Армении. Это, я уверена, подтвердят многие клиенты”,- сказала Ирина Капланян.

Параллельно занятию виноделием она преподает гендерные предметы в Американском университете Армении.

“Для меня Запел Есаян – это тот образ в армянской истории, о котором я хочу говорить на каждом шагу, особенно с молодыми женщинами. О Запел я рассказывала на своих лекциях. Но это, грубо говоря, маленькая платформа. В данном случае широкая платформа – это рынок”,- отметила дипломат-винодел.

Бренд носит имя Запел Есаян. Однако в истории Армении есть еще одна Запел - королева Киликии, отметила Ирина.

Сейчас она изучает последние годы жизни Запел Есаян, обстоятельства ее смерти в годы сталинских репрессий. В Национальном архиве политолог уже изучила рассекреченные документы.

“Я пытаюсь восстановить последний период ее жизни. Надеюсь, в ближайшие 2-3 месяца начну писать об этом”,- сказала наша собеседница.

Вино “Забел” производится с 2015 г. Сырье компания приобретает в Вайоц дзоре и Арцахе. В основе философии вина “Забел” лежит понимание и представление армянского терруара, говорит Ирина, пояснив, что терруар – это совокупность почвенно-климатических условий, особенных характеристик местности, человеческого фактора. В Армении в отличие от Грузии виноделием занимаются на высокогорье, что придает напитку особенно выразительный аромат и вкус.

В этом году появились новые сорта вин – белое и “Гаран дмак”, а также вино из винограда “Пино нуар”.Это классический французский сорт, с помощью которого предпринята попытка представить терруар Армении. Из урожая французского винограда получилось лишь несколько бочек вина, которое выдерживалось четыре года.

По словам Ирины, исторические сорта очень чувствительны, и урожай может быть небольшим. Между тем в советские годы главным было количество, поэтому осуществлялись программы гибридизации винограда.

Наряду с этим существовали коллекционные сады, которые потом были заброшены. Сегодня в Армении можно встретить исторические сорта винограда. Одной из целей вина “Забел” является восстановление этих сортов, попытка найти одну-две тонны, получить вино и представить его потребителю.

За последние 4-5 лет в сфере армянского виноделия наблюдаются заметные подвижки, однако армянскому потребителю еще предстоит “вырасти”. Так, по данным 2014 г. в Армении ежегодно потребляется 1,2 литра вина на душу населения, в Грузии – 8 литров, во Франции и Италии – 40 литров.

“Я ратую за развитие нашего внутреннего рынка, поскольку виноделие здесь существовало тысячи лет назад”,- отметила Ирина.