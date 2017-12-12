Дефицит ККА нового поколения: на “черном” рынке они стоят 250 тысяч драмов

После лета хозяйствующим субъектам не удается приобрести контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения, а это значит, что они не могут организовать свою бизнес-деятельность. Для получения новых ККА некоторые предприниматели обратились 5-6 месяцев назад. В Комитете госдоходов уже накопилось множество подобных заявлений.

Функцию по поставкам ККА нового поколения правительство возложило на созданную специально с этой целью государственную неправительственную организацию “Офис внедрения контрольно-кассовых аппаратов”.

Но даже создание отдельной организации не способствовало урегулированию поля, наоборот, возникли новые проблемы. Во-первых, нет контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, во-вторых, в системах, по которым работают ККА, возникли программные проблемы.

Компании с годовым оборотом более 58,35 млн драмов обязаны осуществлять свою деятельность с использованием ККА нового поколения.

Представитель ООО “Аванес” Ерванд Мкртчян в беседе с Hetq.am сказал, что организации давно пытаются найти решение этой проблемы, но поскольку ГНКО не может обеспечить поставки новых контрольно-кассовых аппаратов, то они вынуждены приобретать их на “черном” рынке. А там цены растут с каждым днем и в некоторых случаях достигают 250 тысяч драмов. Средняя цена ККА - 180-200 тысяч драмов. При их наличии ГНКО “Офис внедрения ККА” предоставляет их за 60 тысяч драмов.

Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить сайт List.am. Там много и продавцов, бывших предпринимателей, и покупателей. Один из них по имени Гарри рассказал нам, что пытается купить ККА чуть дешевле, так как цены очень высоки. “Я зарегистрировал новую компанию, но не могу начать работать, так как еще не приобрел контрольно-кассовый аппарат нового поколения. Они продаются на рынке, на сайтах много объявлений, но мне невыгодно платить 200 тысяч за этот аппарат. Я обратился в ГНКО, но там говорят: ждите. Вот мы и ждем”,- сказал Гарри.

Сложившаяся ситуация выгодна тем компаниям и частным лицам, которые сдают в аренду ККА нового поколения. Одна из таких компаний – “Капрал”, которая основана тремя предпринимателями. Организация планирует заняться поставками ККА, а пока сдает их в аренду. “Эта проблема носит временный характер, наш доход – тоже”,- сказал один из представителей компании, отметив, что за аренду аппаратов они берут сиволическую сумму – 15 тысяч драмов в месяц.

В ГНКО “Офис внедрения ККА” сказали, что в настоящее время осуществляется процесс покупки ККА, имеются некоторые программные проблемы, которые решаются.

Правительство на одном из своих последних заседаний обсудило этот вопрос и признало, что в стране не хватает примерно 25 тысяч ККА нового поколения. С целью решения этой проблемы выделена дополнительная сумма.

Примечательно, что дефицит контрольно-кассовых аппаратов нового поокления возник и осенью 2016 г. И проблема опять-таки заключалась в поставках ККА.