Парламент Армении принял закон “О предупреждении семейного насилия”

На проходящем сегодня внеочередном заседании парламента Армении на голосование были поставлены обсуждавшиеся вчера законопроекты. До начала голосования по проекту закона “О бюджетной системе и государственном долге” депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян заявила, что они будут голосовать против.

“Цель проекта – в очередной раз привлечь внешний долг. На прозвучавший вчера здесь вопрос, как были использованы долги, представитель правительства говорил обо всем, но на этот вопрос не ответил”,- отметила депутат.

Законопроект был принят 61 голосом “за” и 37-ю голосами “против”.

Депутат оппозиционной фракции “Выход” Артак Зейналян до начала голосования по проекту закона о внесении дополнений и изменений в закон РА “О налоговой службе” заявил, что они будут голосовать за принятие документа, хотя и выступают против внебюджетных счетов.

О голосовании против этого законопроекта заявил также секретарь фракции “Царукян” Ваге Энфиаджян.

Проект был принят в первом чтении 70-ю голосами “за” и 28-ю “против”.

До голосования в первом чтении по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс” вице-спикер Национального Собрания, депутат фракции “Царукян” Микаел Мелкумян сообщил, что они будут голосовать против.

Председатель паррламентской комиссии по экономическим вопросам, депутат-республиканец Хосров Арутюнян призвал поддержать законопроект, так как изменения, по его словам, призваны улучшить положение хозяйствующих субъектов и смягчить налоговый режим. Позицию фракции “Выход” представил Эдмон Марукян, который заявил, что они будут голосовать против, так как вследствие принятия этого Налогового кодекса страну ждет серьезный рост цен. Проект закона был принят в первом чтении 61 голосом “за” и 35-ю голосами “против”.

Во втором чтении и полностью был принят закон РА “О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье”. “За” проголосовали 75 депутатов, “против” – 12, воздержались 8.

Завтра внеочередное заседание НС продолжит работу. Депутаты обсудят принятые в первом чтении проекты законов.