Высокопоставленный чиновник налоговой службы приобрел в Болгарии недвижимость и основал компанию

Не секрет, что в Армении сотрудники налоговой и таможенной служб и особенно представители руководящего состава за годы работы успевают сколотить огромное состояние. Об этом неоднократно писала и пресса. В действительности география их недвижимости не ограничивается только Арменией. Поднимаясь вверх по карьерной лестнице, эти чиновники основывают бизнес и покупают недвижимость также за границей.

Одним из таких чиновников является Артур Рафикович Етимян. 49-летний Етимян работает в налоговой системе с 23-х лет. Он родился в 1968 году в городе Кировакане, ныне Ванадзор. В 1990-х окончил Кироваканский филиал Ереванского политехнического института по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, получив квалификацию инженера-механика. Однако в 1991 году, после окончании инситута, Етимян устроился на работу налоговым инспектором. При этом диплом экономиста он получил позже, окончив в 1995 году Ереванский институт народного хозяйства (финансы и кредит). Позже, в 2007 г., когда Етимян уже был начальником территориальной налоговой инспекции (службы), он получил в Ереванском государственном университете диплом юриста.

Начав свою карьеру в 1991 г. в качестве инспектора, Артур Етимян в дальнейшем стал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, главным оперуполномоченным, начальником отдела, а в 2002-ом занял должность начальника налоговой службы Туманянского района. В 2003-2004 гг. он уже был начальником налоговой службы Лорийской области, после чего возглавлял налоговые службы Ванадзора и Спитака. В 2010-ом Етимян был переведен в Аштарак, а спустя четыре года снова в Ванадзор. В 2015 г. он стал начальником налоговой службы города Эчмиадзина, на следующий год – начальником налоговой службы Армавира, а затем Иджевана. В 2017-ом Етимяна назначили начальником территориальной налоговой инспекции города Гюмри, но вскоре перевели на другую должность. Летом этого года Артур Етимян стал начальником 11-го отдела проверок налоговой инспекции-управления малых налогоплательщиков Комитета госдоходов (адрес – Гюмри).

Несмотря на то, что Артур Етимян на протяжении многих лет занимал ответственные посты, на сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц размещена лишь одна его декларация, которая была представлена в сентябре этого года в связи со вступлением в последнюю должность. Согласно этому документу, у чиновника есть две квартиры, но поскольку их адреса скрыты, то неизвестно, где они находятся (семья А.Етимяна прописана в доме по ул.Г.Лусаворича в Ванадзоре, и одна из квартир наверно находится именно по этому адресу). У него имеются также два автомобиля – “Opel Vectra 2.0 i” и “Lexus RX 330”. Ценные бумаги, инвестиции, займы в декларации не указаны. На момент вступления в должность у чиновника было 11.250.000 драмов и 23.500 долларов. Его единственным доходом была зарплата в размере 4,8 млн драмов (в период с января 2017 г. до вступления в должность). Это значит, что указанную сумму он получил в качестве начальника территориальной налоговой службы.

Поморье: болгарская компания и недвижимость

Начнем с того, что еще в 2011 г. Етимян основал бизнес в Армении и Болгарии, о чем в декларации ничего не сказано. Так, в июле 2011 г. житель Ванадзора Каро Капланян, его жена Анна Барсегян, Артур Етимян и его жена Вардуи Саакян основали ООО “Ванабург”. Компания, согласно поисковой системе налогоплательщиков, занималась розничной торговлей компьютеров. Мы написали “занималась”, так как в настоящее время ее деятельность временно прекращена. 25% этой компании принадлежат Капланяну и его жене, 42% - Вардуи Саакян, 8% - Артуру Етимяну. Директором “Ванабурга” является Каро Капланян.

В августе 2011 г., через несколько дней после создания компании, Етимян и Капланян основали в болгарском городе Поморье, недалеко от Бургаса, ООО почти с аналогичным названием – “Ванбург”. Партнеры, которым принадлежит по 50% компании, одновременно являются директорами, между тем по закону РА “Об общественной службе” Етимяну это запрещено: “Общественный служащий и высокопоставленное должностное лицо не могут лично заниматься предпринимательско деятельностью, выполнять оплачиваемую работу, за исключением научной, педагогической, творческой, либо работы, вытекающей из статуса специалиста по техническому обслуживанию в избирательной комиссии”.

Деятельность болгарской компании охватывает различные сферы, однако из этого не следует, что Етимян и Капланян действительно занимаются всеми видами бизнеса – торговлей, производством и установкой вентиляционных и обогревательных приборов, посреднической деятельностью, гостиничными, туристическими, рекламными услугами, строительством и т.д.

Уставной капитал компании символичен – всего 10 левов. Не исключено, что чиновник из Ванадзора и его друг в действительности имели целью покупку недвижимости в Болгарии. В этой стране-члене Евросоюза недвижимость можно приобрести как индивидуально, так и путем регистрации юридического лица. Самое примечательное, что Артур Етимян выбрал оба пути.

ООО “Ванбург” зарегистрировано в Поморье по адресу: Царь Петр, 5, а в доме номер 2 на соседней улице Савы Катрафилова (см. трехмерное изображение) компания приобрела помещение площадью 40 кв.м. Поскольку оно, согласно кадастровым документам, находится на 0-ом этаже, то можно предположить, что это нежилое помещение, то есть магазин или производственный участок. Помещение было куплено в мае 2013 г. у местной компании “Дракар”. Стоимость сделки, как записано в официальных документах, составила чуть больше 33 тысяч левов, или около 20 тысяч долларов.

Солнечный Берег: квартира в гостинице "Summer Dreams”

До приобретения компанией “Ванбург” помещения в Поморье налоговый чиновник и его жена купили квартиру в самом крупном курорте Болгарии – Солнечном Береге, расположенном чуть севернее Бургаса.

Квартира находится в гостинице "Summer Dreams” (“Летние мечты”). Последняя предлагает своим гостям квартиры с одной и двумя спальнями и студии.

Здесь, как и во многих болгарских гостиницах, имеются уже проданные (приватизированные) и выставленные на продажу или сдаваемые в аренду квартиры. Цены зависят от их типа и площади.

Квартира А.Етимяна и его жены находится на 4-ом этаже, площадь составляет 65 кв.м. Сделка была заключена в декабре 2011 г. Продавцом было иностранное физическое лицо. Согласно официальным документам, квартира стоила 72 тысячи левов, или более 43 тысяч долларов.