Семьи погибших и ставших инвалидами 1-ой группы военнослужащих предпочитают сертификаты на покупку жилья

На сегодняшнем заседании правительства министр обороны Виген Саркисян предложил внести изменения в проект бюджета 2017 г. и в ряд решений кабмина.

“Нам удалось решить проблему улучшения жилищных условий и обеспечения жильем семей погибших и ставших инвалидами 1-ой группы военнослужащих”,- сказал глава Минобороны.

“Мы хотели предложить готовые квартиры в основном в Ереване, однако подавляющее большинство бенефициаров предпочло сертификаты на покупку квартир. Сейчас предусматривается за счет определенной части суммы приобрести квартиры для продолжения программы в будущем году. Также мы вносим уточнения в принятое решение,чтобы выделить финансовые средства и на приобретение квартир, и на предоставление сертификатов на покупку жилья”,- отметил В.Саркисян.