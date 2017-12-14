ООО “Балабекян Агро” получило налоговую льготу

Правительство на своем сегодняшнем заседании утвердило решение, которым ООО “Балабекян Агро” воспользуется льготой, предусматривающей освобождение от таможенной пошлины на импорт технологического оборудование и сырьяв в рамках инвестиционной программы.

Проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян.

“Организация предусматривает создать в общине Арзакан Котайкской области интенсивные сады на площади восемь гектаров. Программой планируется создание 18 новых рабочих мест со средней зарплатой 80-90 тысяч драмов. Предусматривается отложить выплату налога на добавленную стоимость и обнулить таможенную пошлину на импортируемое оборудование и сырье на сумму 56 млн драмов”,- сообщил Г.Мелконян.

Отметим, что компания “Балабекян Агро” была зарегистрирована в госреестре юридических лиц Министерства юстиции РА пять месяцев назад.