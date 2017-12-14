Правительство утвердило решение о заключении кредитного соглашения на сумму 18 млн 500 тысяч евро

Правительство Армении одобрило кредитное соглашение на сумму 18 млн 500 тыс. евро, заключенного в рамках программы “Комплексное управление водными ресурсами” между Республикой Армения и Банком восстановления кредитов (KfW). Проект решения представил замминстра финансов РА Давид Ананян.

“Это второй этап кредитного соглашения. На первом этапе было предоставлено 50 млн евро. Второй этап предусматривает восстановление туннеля оросительного водовода в Кумайри, строительство системы трубопроводов, благодаря чему будет обеспечено эффективное орошение около 740 гектаров”,- сообщил замминистра.

Отметим, что по протоколу кредитного соглашения кредит предоставляется со сроком погашения до 15 лет, из них 5 лет – на льготных условиях. Основная сумма начнет погашаться с 15 мая 2023 г. и завершится 15 ноября 2033 г.