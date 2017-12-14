Почему прекращается действие договора о строительстве приграничной с Ираном дороги: объяснение

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило решение о прекращении действия договора о закупках на нужды Госкомитета водного хозяйства. Проект решения не имел докладчика.

В рамках заключенного договора выполнены все этапы подготовительных работ по устранению аварийной ситуации на межгосударственной автомагистрали М-2 на границе Ереван-Горис-Мегри-Иран. Поскольку этот участок граничит с Исламской Республикой Иран вдоль реки Аракс, а прибрежные территории Армении охраняются российскими пограничниками, то была необходимость в достижении сторонами согласия на выполнение и завершение работ на указанном участке.

По завершении заседания председатель Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян сообщил журналистам: “Договором предусмотрены работы на общую сумму 12,2 млн драмов. Работы на 9,5 млн уже выполнены. И поскольку переговоры с иранской стороной продолжаются и в этом году не завершатся, то мы вынуждены прекратить действие договора, чтобы строители не попали под штрафы”.

Как отметил А.Арутюнян, в проекте протокола есть опечатка: проблем с российскими пограничниками нет.“Вместе с ними мы ведем переговоры с иранской стороной. Если иранская сторона не даст согласия, то ниточка прервется”, добавил председатель ГКВХ.

Между тем в протоколе проекта было указано, что невозможность выполнения работ обусловлена несогласием российской пограичной воинской части 2393.

Арсен Арутюнян отметил, что в результате работ по укреплению берега реки ее русло меняется, что вызывает недовольство иранской стороны.

“Мы прекращаем переговоры, поскольку на строительные организации накладываются штрафы. Работы временно прекращаются. Согласие российской стороны тут не при чем, она не имеет права голоса. Решение принимают армянская и иранская стороны”,- сказал Арутюнян.