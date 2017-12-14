Сеть газоснабжения в Мегри и Агараке безвозмездно передана ЗАО “Газпром-Армения”: предложение о продаже отклонено

Правительство сегодня приняло решение передать компании “Газпром Армения” на неопределенный срок и с правом на безвозмездное пользование сеть газоснабжения в общинах Мегри и Агарак, строительство которой обошлось примерно в 1,3 млрд драмов. Это означает, что поставки иранского газа в Мегри и Агарак будет контролировать “Газпром Армения”, которой принадлежит монополия на газоснабжение в Армении.

Сеть газоснабжения в двух указанных общинах была построена за счет гранта Исламской Республики Иран.

Еще в 2011 г. между правительствами Ирана и Армении был подписан меморандум, которым иранское правительство согласилось выделить в качестве гранта 2 млн долларов США на программу строительства газораспроделительной сети в приграниичных с ИРИ армянских нааселенных пунктах Мегри и Агарак. Армянская сторона взяла на себя расходы по поставкам товаров, оказанию услуг, а также таможенные пошлины и налоги на импорт.

В августе 2013 г. между аппаратом Министерства энергетики и природных ресурсов РА и компанией “АрмРосгазпром” был заключен договор, по которому выполнение обязательств установленного заказчика было возложено на ЗАО “Газпром Армения”.

Согласно утвержденному сегодня правительством проекту решения, в городах Мегри и Агарак полностью завершились работы по газификации, общая балансная стоимость которых составила 1.279.169.136 драмов. Строительство газораспределительной сети осуществила иранская компания “Санерджи”.

В декабре 2016 г. состоялось официальное открытие сети.

“Учитывая важность газоснабжения на указанных территориях, считаем необходимым предоставить данное имущество на правах безвозмездного пользования ЗАО “Газпром Армения”,- говорится в решении правительства.

Отметим, что хотя работы по газификации завершены, в настоящее время газ из Ирана в Мегри и Агарак не поступает.

Государственный комитет кадастра и Управление госимуществом не имели никаких возражений или предложений по проекту решения о безвозмездной передаче имущества компании “Газпром Армения”.

А вот Минфин предложил вместо передачи имущества в безвозмездное пользование обсудить варианты его продажи или сдачи в аренду, сократив в дальнейшем в размере стоимости указанного имущества сумму обязательств госкомпаний энергетической системы перед ЗАО “Газпром Армения”.

Однако эти предложения не были приняты.

Таким образом, иранский газ будет поступать в Армению опять-таки под контролем “Газпром Армения”. Пока неизвестно, когда общины Агарак и Мегри начнут получать газ и по каким тарифам.

Фото: Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА