В магазинах появилось куриное мясо с сальмонеллой и листерией: ГСБПП не осуществляла надлежащий пограничный контроль

4 декабря Hetq.am опубликовал статью, в которой были представлены результаты лабораторной экспертизы образцов куриного мяса 9 производителей. Из них лишь четыре соответствовали установленным нормам, в остальных пяти образцах были обнаружены сальмонелла, недопустимое количество МАФАМ и антибиотики, свободная продажа которых в Армении запрещена законом “О лекарствах”.

6 декабря, после двухдневного молчания полномочного органа - Государственной службы безопасности пищевых продуктов, мы направили запрос премьер-министру Карену Карапетяну с просьбой отреагировать на опубликованные факты и на молчание контролирующего органа.

На следующий день, 7 декабря, во время заседания правительства премьер коснулся некоторых проблем импорта куриного мяса, которые “нашли место в прессе”, и дал поручения начальнику ГСБПП и Министерству экономического развития и инвестиций.

После этого начальник Госслужбы безопасности продуктов питания Ишхан Карапетян в интервью средствам массовой информации, в частности Araratnews.am, коснулся нарушений, обнаруженных в курином мясе, отметив, что Hetq.am отклонил предложение о проведении совместной экспертизы и провел экспертизу в нескольких организациях. А радио “Свобода” Карапетян заявил, что не все результаты лабораторных экспертиз, а также переданные в лабораторию частными лицами или общественной организацией образцы могут служить основанием для осуществления государственного контроля.

Официальная реакция на эти заявления так и не последовала.

Вчера Hetq.am получил ответ правительства, в котором говорилось, что “на последнем заседании правительства премьер-министр коснулся этой проблемы”, а руководитель ГСБПП дал комментарии различным СМИ. Отмечалось также, что ГСБПП провела проверки в организациях, импортирующих куриное мясо, результаты которых будут представлены на предстоящей в ближайшие дни пресс-конференции.

Сегодня начальник инспекции по безопасности пищевых продуктов и контролю за качеством Ваге Даниелян провел пресс-конференцию, на которой представил результаты исследований на рынке импортного куриного мяса.

Выяснилось, что в шести из 22 переданных на экспертизу образцов обнаружены бактерии рода сальмонелла и листерия, которые представляют опасность для здоровья человека. ГСБПП отдала распоряжения “прекратить реализацию этой продукции, отозвать ее из торговой сети и уничтожить”.

Замороженные куриные крылышки “Frangosul” (сальмонелла). Дата производства: 07.2017 г. Страна-производитель: Бразилия. Импортер: ООО “Гор Гак трейд”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 3500 кг.

Замороженные куриные окорочка без костей “SEARA” (листерия). Дата производства: 24.04.2017 г. Страна-производитель: Бразилия. Импортер: ООО “Эриз”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 15000 кг.

Замороженная куриная грудка “Премиум” (сальмонелла, листерия). Дата производства: 03.10.2017 г. Страна-производитель: Российская Федерация, ООО “Саратовская птицефабрика Курников”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 242 кг.

Замороженная куриная грудка “ Qualiko ” (листерия). Дата производства: 10.03.2017 г. Страна-производитель: Украина. Импортер: ООО “Донмал”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 2500 кг.

Замороженные куриные крылышки “Qualiko” (сальмонелла). Дата производства: 29.06.2017 г. Страна-производитель: Украина. Импортер: ООО “Донмал”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 1000 кг.

Замороженное куриное мясо бройлеров “Мироторг” (сальмонелла). Дата производства: 22.10.2017 г. Страна-производитель: Российская Федерация. Импортер: “Брендлидер”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 12354 кг.

О нарушениях в замороженном курином мясе бройлеров “Мироторг” писал также Hetq.am.

Нарушения – сальмонеллу, недопустимое количество МАФАМ – мы обнаружили также в замороженном курином мясе бройлеров “СПК Курников”, о чем ничего не сказано.

Сальмонелла и листерия не появляются в результате неправильных условий перевозки или хранения. Наличие этих бактерий – следствие нарушения санитарно-гигиенических норм в процессе производства, отметил руководитель экспертной лаборатории “Стандарт диалог” Карен Дарбинян.

В распространенном ГСБПП сообщении ничего не говорится об антибиотиках. Поэтому неизвестно, содержались они все-таки в образцах или нет, подтвердились или были опровегнуты опубликованные Hetq.am результаты лабораторных экспертиз, которые начальник ГСБПП Ишхан Карапетян так и не признал основанием для осуществления государственного контроля и не отреагировал на них.

Министерство здравоохранения сообщило нам, что обсудило с ГСБПП публикацию Hetq.am о выявленных в 5 образцах куриного мяса бактериях рода сальмонелла и антибиотиках. В ходе обсуждения представитель ГСБПП сказал, что в установленном законом порядке “предпринимаются соответствующие меры”.

Минздрав также сообщил, что “в рамках своих полномочий” постоянно сотрудничает с ГСБПП.

Если в процессе импорта все пищевые продукты проходят пограничный контроль, то каким образом опасное замороженное куриное мясо было ввезено в Армению, да еще попало на прилавки магазинов?

И какой смысл осуществлять пограничный контроль, если контролирующий орган проводит изучение на рынке только после публикаций в прессе, которые хоть и “не служат основанием для осуществления госконтроля”, но благодаря которым выясняется, что в торговой сети продается куриное мясо с сальмонеллой и листерией.