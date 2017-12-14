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В магазинах появилось куриное мясо с сальмонеллой и листерией: ГСБПП не осуществляла надлежащий пограничный контроль



4 декабря Hetq.am опубликовал статью, в которой были представлены результаты лабораторной экспертизы образцов куриного мяса 9 производителей. Из них лишь четыре соответствовали установленным нормам, в остальных пяти образцах были обнаружены сальмонелла, недопустимое количество МАФАМ и антибиотики, свободная продажа которых в Армении запрещена законом “О лекарствах”.  

6 декабря, после двухдневного молчания полномочного органа - Государственной службы безопасности пищевых продуктов, мы направили запрос премьер-министру Карену Карапетяну с просьбой отреагировать на опубликованные факты и на молчание контролирующего органа.

На следующий день, 7 декабря, во время заседания правительства премьер коснулся некоторых проблем импорта куриного мяса, которые “нашли место в прессе”, и дал поручения начальнику ГСБПП и Министерству экономического развития и инвестиций.

После этого начальник Госслужбы безопасности продуктов питания Ишхан Карапетян в интервью средствам массовой информации, в частности Araratnews.am, коснулся нарушений, обнаруженных в курином мясе, отметив, что Hetq.am отклонил предложение о проведении совместной экспертизы и провел экспертизу в нескольких организациях. А радио “Свобода” Карапетян заявил, что не все результаты лабораторных экспертиз, а также переданные в лабораторию частными лицами или общественной организацией образцы могут служить основанием для осуществления государственного контроля.

Официальная реакция на эти заявления так и не последовала.

Вчера Hetq.am получил ответ правительства, в котором говорилось, что “на последнем заседании правительства премьер-министр коснулся этой проблемы”, а руководитель ГСБПП дал комментарии различным СМИ. Отмечалось также, что ГСБПП провела проверки в организациях, импортирующих куриное мясо, результаты которых будут представлены на предстоящей в ближайшие дни пресс-конференции.  

Сегодня начальник инспекции по безопасности пищевых продуктов и контролю за качеством Ваге Даниелян провел пресс-конференцию, на которой представил результаты исследований на рынке импортного куриного мяса.

Выяснилось, что в шести из 22 переданных на экспертизу образцов обнаружены бактерии рода сальмонелла и листерия, которые представляют опасность для здоровья человека. ГСБПП отдала распоряжения “прекратить реализацию этой продукции, отозвать ее из торговой сети и уничтожить”.

  • Замороженные куриные крылышки “Frangosul” (сальмонелла). Дата производства: 07.2017 г. Страна-производитель: Бразилия. Импортер: ООО “Гор Гак трейд”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 3500 кг. 
  • Замороженные куриные окорочка без костей “SEARA” (листерия). Дата производства: 24.04.2017 г. Страна-производитель: Бразилия. Импортер: ООО “Эриз”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 15000 кг.
  • Замороженная куриная грудка “Премиум” (сальмонелла, листерия). Дата производства: 03.10.2017 г. Страна-производитель: Российская Федерация, ООО “Саратовская птицефабрика Курников”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 242 кг.
  • Замороженная куриная грудка “Qualiko (листерия). Дата производства: 10.03.2017 г. Страна-производитель: Украина. Импортер: ООО “Донмал”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 2500 кг.
  • Замороженные куриные крылышки “Qualiko” (сальмонелла). Дата производства: 29.06.2017 г. Страна-производитель: Украина. Импортер: ООО “Донмал”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 1000 кг.
  • Замороженное куриное мясо бройлеров “Мироторг” (сальмонелла). Дата производства: 22.10.2017 г. Страна-производитель: Российская Федерация. Импортер: “Брендлидер”. Имеющаяся на складе запрещенная партия: 12354 кг. 

О нарушениях в замороженном курином мясе бройлеров “Мироторг” писал также Hetq.am.

Нарушения – сальмонеллу, недопустимое количество МАФАМ – мы обнаружили также в замороженном курином мясе бройлеров “СПК Курников”, о чем ничего не сказано.

Сальмонелла и листерия не появляются в результате неправильных условий перевозки или хранения. Наличие этих бактерий – следствие нарушения санитарно-гигиенических норм в процессе производства, отметил руководитель экспертной лаборатории “Стандарт диалог” Карен Дарбинян.

В распространенном ГСБПП сообщении ничего не говорится об антибиотиках. Поэтому неизвестно, содержались они все-таки в образцах или нет, подтвердились или были опровегнуты опубликованные Hetq.am результаты лабораторных экспертиз, которые начальник ГСБПП Ишхан Карапетян так и не признал основанием для осуществления государственного контроля и не отреагировал на них.

Министерство здравоохранения сообщило  нам, что обсудило с ГСБПП публикацию Hetq.am о выявленных в 5 образцах куриного мяса бактериях рода сальмонелла и антибиотиках. В ходе обсуждения представитель ГСБПП сказал, что в установленном законом порядке “предпринимаются соответствующие меры”.

Минздрав также сообщил, что “в рамках своих полномочий” постоянно сотрудничает с ГСБПП.

Если в процессе импорта все пищевые продукты проходят пограничный контроль, то каким образом опасное замороженное куриное мясо было ввезено в Армению, да еще попало на прилавки магазинов?

И какой смысл осуществлять пограничный контроль, если контролирующий орган проводит изучение на рынке только после публикаций в прессе, которые хоть и “не служат основанием для осуществления госконтроля”, но благодаря которым выясняется, что в торговой сети продается куриное мясо с сальмонеллой и листерией. 


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Комментарии (1)
1. Arthur23:11 - 14 декабря, 2017
The chicken always have to be cooked thoroughly, no matter you believe it is imported or locally produced. Just cook 40 minutes in boiling water, no salmonella or listeria will survive that.
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