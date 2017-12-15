Наличие закона – недостаточное условие для контролирования ВС

Постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания Армении организовала сегодня международный семинар на тему “Парламентский контроль над Вооруженными силами”. В своем выступлении заместитель руководителя женевского Центра демократического контроля за вооруженными силами (DCAF) Филипп Флури заявил, что Армения входит в число тех 20 стран, которые разрешили создать такой центр.

По словам Флури, для осуществления контроля одних положений Конституции и законов недостаточно. Нужны комиссии, которые будут укомплектованы соответствующими членами. Необходимо также повышать навыки депутатов, чтобы они могли выполнять эти полномочия. Наличие закона – недостаточное условие для осуществления парламентского контроля над ВС, подчеркнул руководитель Центра, приведя в пример Украину, где принят ряд законов, которые, однако, не действуют.

Председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности НС Армении Корюн Наапетян заявил, что прописание в Конституции и законах парламентского контроля и переход к парламентской системе правления окажут положительное воздействие не только на эффективность управления сферой обороны, но и на укрепление демократических институтов по всей стране.

“Эффективвный парламентский контроль будет способствовать сокращению коррупционных рисков в Вооруженных силах, повышению степени защиты прав человека”,- сказал Наапетян.

По мнению депутата, следует разграничить парламентский контроль от гражданского контроля. “Гражданский контроль предполагает управление сферой обороны и руководством Вооруженными силами со стороны гражданской власти. А демократический контроль предполагает осуществление контроля за вооруженными со стороны избранной демократическим путем государственной власти”,- отметил К.Наапетян.