Депутат парламента Сергей Багратян отказался от своих ГЭС. В числе новых владельцев – брат Хачатура Кокобеляна

Депутат фракции “Царукян” Национального Собрания Армении, бывший губернатор области Вайоц дзор Сергей Багратян продал свои ГЭС. Одним из новых владельцев стал брат учредителя партии “Свободные демократы”, бывшего депутата парламента Хачатура Кокобеляна Вачик Кокобелян. Напомним, что братья не новички в бизнесе гидроэлектростанций. У них уже есть ГЭС в Тавушской области.

Обо всем этом становится известно из заявления Министерства охраны природы, согласно которому разрабатывается проект разрешения на водопользование для ООО “Фера” с целью строительства малых ГЭС “Хачи Кар”, “Хачи Кар-2” и “Хачи кар-3” на реке Арпа в общине Ехегис Вайоцдзорской области.

ООО “Фера” было зарегистрировано в марте этого года. Одним из учредителей компании является брат бывшего депутата НС Хачатура Кокобеляна Вачик Кокобелян. У него есть партнер – 27-летний Левон Кочаров.

По данным госреестра компаний, правопреемником ООО “Фера” было ООО “БиЭсБи”, одним из учредителей которого был Сергей Багратян. В свое время Hetq.am писал о ГЭС, которые построил и продолжает строить Багратян. Депутат уже запустил две ГЭС, еще одна находится в процессе строительства.

По данным Комиссии по регулированию общественных услуг, в сентябре этого года ООО “Фера” уже эксплуатирует ГЭС “Гндеванк” на притоке Анкан реки Арпа. Это одна из ГЭС, которые строит Багратян. До этого депутат уже имел действующую гидроэлектростанцию, которая была построена в период его губернаторства.

Заявление Министерства охраны природы касается трех строящихся ГЭС, однако из списка уже действующих и запланированных ГЭС следует, что Кокобеляну осталось построить последнюю, третью.

Напомним, что в Армении приток Ехегис реки Арпа – самый загруженный гидроэлектростанциями. О построенных здесь ГЭС и их владельцах мы уже писали. Отметим, что Ехегис “оккупировали” в основном должностные лица и их родственники.

Мы поинтересовались у Сергея Багратяна, почему он решил избавиться от ГЭС. “Больше никакого бизнеса”,- заявил Багратян, отметив, что, будучи депутатом, больше не будет заниматься предпринимательством, поэтому передал свои ГЭС партнеру – акционеру Левону Кочарову, а уж как потом поступил партнер, он не знает. Тем не менее, по словам нашего собеседника, оставлять эти ГЭС было невыгодно.

По данным госреестра, начиная с 2015 г. компания депутата накопила задолженности перед госбюджетом в размере 900 тысяч драмов, из-за чего Служба принудительного исполнения судебного актов неоднократно возбуждала производства.

Кроме того, в рамках производства по иску о признании компании банкротом против Сергея Багратяна были применены ограничения, отмененные потом на основании мирового соглашения.

Тем не менее, депутату все еще принадлежат доли других компаний. В частности, он является единоличным акционером ООО “Сергей групп”, которое занимается оптовой торговлей мазутом. Дела этой компании тоже идут неважно. В отношении “Сергей групп” также возбуждено производство по иску о банкротстве, а против акционера введены ограничения. Согласно данным Комитета госдоходов, деятельность этой компании временно прекращена.

Багратяну принадлежат 50% ООО “Евро ойл”, которое было создано в марте 2016 года, и 50% ООО “Базе ГЭС”, в отношении которого также введены ограничения в рамках иска о банкротстве.