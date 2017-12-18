На территории рудопроявления Марц-Првашен-Будагидзор активизировались искатели золота

Лариса Паремузян

Кристине Агаларян

ООО “Виктория силвер” вновь обратилось в Министерство охраны природы с заявкой на проведение экспертизы на территории золото-полиметаллического рудопроявления с целью продолжения геологических работ по оценке запасов и дальнейшей эксплуатации месторождения в случае положительного результата.

Напомним, что заявку на экспертизу геологических работ на указанном участке компания представила также в 2014 г.

В предыдущей публикации мы писали о владельцах ООО “Виктория силвер”. Их трое – Армен Геворкян, Ерванд Ованнисян и Рузанна Бегларян. У Ерванда Ованнисяна есть связи с уже бывшим депутатом парламента Варданом Айвазяном. Напомним, что в годы пребывания Айвазяна в должности министра охраны природы Ованнисян руководил отделом в Госинспекции по экологии и участвовал в осуществляемых В.Айвазяном проектах по золотосным месторождениям. Кроме того, часть акций компании, представившей проект по разработке месторождения в Фиолетово Лорийской области, оформлена на имя жены Ерванда Ованнисяна. Другой акционер компаниии, Рузанна Бегларян, является женой начальника службы охраны президента РА Ваче Казаряна.

Однако недавно произошла смена акционеров. После нашей публикации из состава акционеров сперва вышла Рузанна Бегларян, а затем и Ерванд Ованнисян. Единоличным акционером компании стал Армен Геворкян. Он известен также как акционер ООО “НТАА инвестмент групп”, которое приобрело Спортивно-концертный комплекс в Ереване.

Согласно данным госреестра, А.Геворкян имеет отношение и к ООО “Метпрогресс”, которое занимается добычей руды. Эта компания еще в 2014 г. была привлечена к административной ответственности – штрафу на сумму 200 тысяч драмов – за самовольный захват земли, являющейся собственностью общины. С октября этого года Армен Геворкян является также акционером зарегистрированного в октябре этого года ООО “Голд прогресс”.

ООО “Виктория силвер” вновь обратилось в Министерство охраны природы с заявкой на проведение экспертизы на территории золото-полиметаллического рудопроявления с целью продолжения геологических работ по оценке запасов и дальнейшей эксплуатации месторождения в случае положительного результата.

Напомним, что заявку на экспертизу геологических работ на указанном участке компания представила также в 2014 г.

В предыдущей публикации мы писали о владельцах ООО “Виктория силвер”. Их трое – Армен Геворкян, Ерванд Ованнисян и Рузанна Бегларян. У Ерванда Ованнисяна есть связи с уже бывшим депутатом парламента Варданом Айвазяном. Напомним, что в годы пребывания Айвазяна в должности министра охраны природы Ованнисян руководил отделом в Госинспекции по экологии и участвовал в осуществляемых В.Айвазяном проектах по золотосным месторождениям. Кроме того, часть акций компании, представившей проект по разработке месторождения в Фиолетово Лорийской области, оформлена на имя жены Ерванда Ованнисяна. Другой акционер компаниии, Рузанна Бегларян, является женой начальника службы охраны президента РА Ваче Казаряна.

Однако недавно произошла смена акционеров. После нашей публикации из состава акционеров сперва вышла Рузанна Бегларян, а затем и Ерванд Ованнисян. Единоличным акционером компании стал Армен Геворкян. Он известен также как акционер ООО “НТАА инвестмент групп”, которое приобрело Спортивно-концертный комплекс в Ереване.

Согласно данным госреестра, А.Геворкян имеет отношение и к ООО “Метпрогресс”, которое занимается добычей руды. Эта компания еще в 2014 г. была привлечена к административной ответственности – штрафу на сумму 200 тысяч драмов – за самовольный захват земли, являющейся собственностью общины. С октября этого года Армен Геворкян является также акционером зарегистрированного в октябре этого года ООО “Голд прогресс”.

Гнел Саргсян

Гнел Саркисян сообщил другое: “Я говорил с ними. Завода здесь не будет, природу они не тронут. После добычи руду будут увозить на грузовиках”.

Однако директор Центра экологоноосферных исследований Национальной Академии наук Армен Сагателян, касаясь утверждений о перевозке руды с месторождения Марц-Првашен-Будагидзор, сказал: “Горнопромышленники любят обманывать народ”.

В Лоруте развито животноводство, есть 2500 голов крупного рогатого скота. Село находится рядом с лесом. “А если потребуете построить новую сыроварню или деревообрабатывающий комбинат?” – сказали мы.

68-летняя Лейли, которая больна раком, против открытия месторождения. “Пусть лучше сыроварню откроют, на что нам рудник. Нам выгоднее иметь сыроварню. Мы хотим, чтобы были рабочие места”,- сказала в беседе с нами Лейли.

Житель Марца Арамаис Арзуманян не слышал о возобновлении геологических работ на территории рудопроявления Марц-Првашен-Будагидзор. “Но раз вы об этом говорите, значит, знаете лучше нас”,- отметил Арзуманян, подчеркнув, что жители общины не согласны на проведение геологических работ и открытие рудника.

А представитель администрации Марца Роберт Галстян сказал следующее: “В Марце ни разу не проводилось обсуждение заявки на экспертизу рудопроявления Марц-Првашен-Будагидзор, да и сейчас обсуждение не предусмотрено. Но скажу, что еще два года назад в нашем селе не было человека, который был бы против открытия месторождения”.

Территория золото-полиметаллического рудопроявления Марц-Првашен-Будагидзор полностью окружена лесами, а свободные участки занимают луга. Здесь имеются занесенные в Красную книгу растения и животные.