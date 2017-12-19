Вторник, 19 декабря

Օбщество

Комиссия по этике возбудила административное производство в отношении мэра Гориса на основании публикацийи Hetq.am



Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц на основании публикаций Hetq.am возбудила производство в отношении мэра Гориса Арушана Арушанянаи решила назначить ему штраф в размере 300 тысяч драмов.

Отметим, что это первый случай после внесения изменения в закон РА “Об общественной службе”, когда чиновник привлекается к административной ответственности за представление недостоверной декларации об имуществе и доходах.

Напомним, что Hetq.am опубликовал две статьи о деятельности мэра Гориса. В рамках анализа деклараций об имуществе и доходах начальника отдела проверок одного из управлений Комитета госдоходов Акопа Акопяна и мэра Гориса Арушана Арушаняна на момент их вступления в должность Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц проверила достоверность и объем представленных в них данных.

Как сообщили в Комиссии по этике, в декларациях указанных лиц были выявлены признаки правонарушений (представление декларантом по неосторожности ошибочных или неполных данных), в связи с чем 4 декабря 2017 г. были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

Комиссия посчитала доказанным факт представления Арушаном Арушаняном в своей декларации ошибочных и неполных данных.

По результатам рассмотрения дела 12 декабря 2017 г. Комиссия по этике приняла решение применить к А.Арушаняну административный штраф в размере 300 тысяч драмов.

Что касается дела Акопа Акопяна, то он представил доказательства неуплаты в отчетный период компанией “Арарат Фарель” причитающихся ему дивидендов. По результатам следствия Комиссия решила прекратить производство дела А.Акопяна. 


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