В рамках дела “Арснакар” члены семьи Ваге Аветяна и потерпевшие предъявили иск к Рубену Айрапетяну о возмещении ущерба

В суд общей юрисдикции ереванских административных округов Аван и Нор Норк представлен иск против председателя Федерации футбола РА Рубена Айрапетяна и других с требованием о возмещении материального и морального ущерба, причиненного вследствие нарушения права на жизнь потерпевшего Ваге Аветяна, а также о возмещении морального ущерба и нарушения права на уважение личной жизни потерпевших Артака Баядяна, Гарика Согомоняна и Эдгара Никояна.

18 июня 2012 г. во дворе ресторанного комплекса “Арснакар”, принадлежащего бывшему депутату Национального Собрания, председателю Федерации футбола Армении Рубену Айрапетяну, его сотрудники жестоко избили военного врача Ваге Аветяна и его друзей. 18 июня 2012 г. было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений Артаку Баядяну и Ваге Аветяну. 29 июня потерпевший Ваге Аветян, не приходя в сознание, умер. Его отец, Гарник Аветян, был признан правопреемником потерпевшего.

Суд общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк признал Давида Адамяна, Артура Баблояна, Армана Багдасаряна, Артура Багдасаряна, Норайра Багдасаряна и Гарика Маркаряна виновными, осудив их к лишению свободы сроком на 12 лет, а также к штрафу в размере 100 тысяч драмов.

Тогда же представители правопреемника потерпевшего, адвокаты Тигран Егорян и Лусине Акопян подали гражданский иск, который суд оставил без рассмотрения.

В рамках уголовного дела потерпевшие и члены семьи Ваге Аветяна подали судебный иск против осужденных Гарика Маркаряна, Давида Адамяна, Артура Баблояна, Армана Багдасаряна, Армана Хачатряна, Норайра Айрапетяна, ООО “Давид ДВС” и Рубена Айратепяна, требуя возмещения причиненного ущерба.