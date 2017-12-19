Парламент на внеочередном заседании обсуждает законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РА

На внеочередном заседании Национального Собрания обсуждается представленный правительством проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА.

Основной докладчик, замминистра юстиции Артур Ованнисян отметил, что изменения обусловлены конституционной реформой 2015 г.

По словам А.Ованнисяна, одно из изменений предусматривает, что задержанный имеет возможность в течение 60 часов обжаловать решение о задержании, а суд должен рассмотреть жалобу в 5-дневный срок.

“Но если в месте заключения под стражу жизни или здоровью лица угрожает опасность, то суд должен рассмотреть этот вопрос в безотлагательном порядке”,- добавил замминистра юстиции.

Согласно другому изменению, никто не обязан давать показания против себя, одного из супругов или близких родственников, если существует здравое предположение, что в дальнейшем эти показания могут быть использованы против указанных лиц.

Вице-спикер парламента Микаел Мелкумян поинтересовался, сколько случаев незаконного задержания имело место за последние годы. Докладчик отметил, что изменения вносятся с целью приведения УПК в соответствие с Конституцией, а не потому, что существует такая статистика.

Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян напомнила, что правительство отклонило их предложение о проведении видеосъемки допросов задержанных и арестованных.

Н.Зограбян также поинтересовалась, как должна быть доказана разумность отказа от показаний и существует ли возможность дачи показаний против близкого родственника.

Замминистра пояснил, что предположение может делать лицо, которое должно давать показания, однако это не значит, что данное право будет абсолютным.