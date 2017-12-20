Голосование с нарушением закона-регламента НС: фракции “Выход” и “Царукян” покинул зал заседаний

На внеочередном заседании Национального Собрания на голосование были поставлены обсужденные вчера законопроекты. До начала голосования по проекту закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РА депутат фракции “Выход” Артак Зейналян заявил, что они будут голосовать против. В результате законопроект был принят 60 голосами за и 34 голосами против.

Парламент принял в первом чтении также проект закона РА “О гражданском судопроизводстве”.

До начала голосования по проекту закона о внесении дополнений и изменений в Судебный кодекс РА между депутатами вспыхнул спор. Член фракции “Выход” Эдмон Марукян заявил, что они будут голосовать против, так как его предложение о неприменении в суде штрафа к адвокатам отклонено. Бывший генпрокурор Геворк Костанян заявил, что принципиально против создания единой судебной системы Еревана, но проголосует при условии, что во втором чтении будет организовано обсуждение поданному вопросу.

Лидер фракции “Выход” Никол Пашинян призвал своих коллег из фракции “Блок “Царукян” не участвовать в голосовании. Предложение поддержал депутат от блока Геворк Петросян.

И хотя до начала голосования электронное табло показало, что решение не принято, оно было объявлено принятым.

Депутаты с места начали кричать, что голосование не может считаться состоявшимся. В ответ спикер парламента сказал, что никто не заявил об ошибочном голосовании, поэтому решение принимается.

Представитель фракции “Выход” Арарат Мирзоян отметил, что проблема связана с голосованием депутата фракции “Царукян” Наполеона Азизяна: хотя электронное табло показало, что он голосовал “за”, депутат несколько раз опроверг этот результат.

Депутаты потребовали повторить голосование, что, однако, не было сделано. Отметим, что после голосования Наполеон Азизян подошел к секретариату и объяснил ситуацию, однако спикер Ара Баблоян не учел объяснение депутата.

После этого фракции “Выход” и “Царукян” объявили бойкот и покинули зал заседаний.

Через несколько минут секретарь фракции “Царукян” Ваге Энфиаджян вернулся в зал и сообщил, что у Наполеона Азизяна возникли неполадки с кнопкой для голосования: он не участвовал в голосовании, однако электронное табло показало голосование “за”, о чем депутат и сообщил секретариату.