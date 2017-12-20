Никол Пашинян заявил о фальсификации, Давид Арутюнян выступил с опровержением

Как мы уже сообщали, в ходе голосования в парламенте по проекту закона “О внесении изменений в Судебный кодекс РА” между депутатами вспыхнул спор, после чего оппозиционеры покинули зал заседаний. Затем руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении заявил, что имела место фальсификация.

“До голосования спикер Национального Собрания Ара Баблоян напомнил о том, что поскольку Судебный кодекс является конституционным законом, то изменения должны быть приняты 63 голосами “за”. После голосования электронное табло показало 61 голос, а это значит, что решение не было принято. Спикер парламента и я предложили восстановить на табло картину голосования, после чего депутат Рустам Махмудян заявил, что его кнопка не сработала. Тогда председательствующий, прибавив голоса Махмудяна и находящейся в командировке вице-спикера Арпине Ованнисян, заявил, что решение принято”,- сообщил Н.Пашинян. Депутат отметил, что с голосованием Наполена Азизяна возникла проблема, о чем последний проинформировал секретариат, но безрезультатно.

Пашинян, сославшись на закон-регламент НС, отметил, что результаты голосования на электронном табло восстанавливаются в том случае, если соответствующее предложение выдвигает кто-либо из депутатов. Если депутат обнаруживает нарушения, которые могут повлиять на результаты голосования, то по предложению председательствующего голосование повторяется.

Напомним, что хотя депутаты предложили провести повторное голосование, оно так и не состоялось.

“Хочу констатировать, что проект закона “О судебном кодексе” не принят”,- заявил лидер фракциии “Выход”.

Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов отметил, что поскольку президиум не выявил нарушений и никто из депутатов фракции “Царукян” не выступил с предложением по порядку ведения заседания, то голосование считается законным.

В зале заседаний находился также министр юстиции Давид Арутюнян, который высказал свою точку зрения по голосованию. “Наша позиция состоит в том, что это не конституционный закон. Я не оспариваю результаты голосования, просто хочу отметить, что мы не считаем этот закон конституционным”,- сказал глава Минюста.

После этого Э.Шармазанов отметил: “Оказывается, этот закон не является конституционным, так что для его принятия достаточно и 54 голосов”.