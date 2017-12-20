Обвиняемому в контрабанде наркотиков гражданину Ирана не удалось объяснить причину переноса судебного заседания по его делу

Назначенное на сегодня заседание суда общей юрисдикции ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш по делу гражданина Исламской Республики Иран Фариборза Дабириранмогадами о контрабанде 5,5 кг наркотиков не состоялось из-за отсутствия защитника обвиняемого и приглашенного в суд переводчика.

Поскольку обвиняемый не знает армянского языка, ему не удалось объяснить причину переноса судебного заседания.

Отметим, что Дабириранмогадами обвиняется в реализации наркотиков в особо крупном размере. По материалам дела, обвиняемый в неустановленный срок приобрел у неизвестного лица 5561,8 г наркотического вещества, которое 12 июня 2017 г. рейсом Тегеран-Ереван провез через государственную границу РА, аэропорт “Звартноц”, в обход таможенного контроля.

По имеющимся у нас сведениям наркотик был спрятан в доставленных в Армению деталях для некоего оборудования.

Согласно информации судебной системы “Даталекс”, Фариборз Дабириранмогадами ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.