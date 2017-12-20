Начальник Следственного управления КГД намерен искать металлы в Сюникской области

Компания начальника Следственного управления Комитета госдоходов Марата Дуряна представила в Министерство охраны природы заявку на изучение полезных ископаемых на полиметаллическом рудном поле Софлу-Лернашен.

Мы уже писали о том, что подполковник Марат Дурян, назначенный начальником Следственного управления КГД в ноябре прошлого года, занимается горнодобывающим бизнесом. Судя по всему, подполковнику эта сфера очень понравилась, и он начал расширять своею деятельность. Напомним, что в феврале этого года министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов подписал приказы о выдаче ООО “Премиум Майнинг” разрешения на проведение геологического исследования. 90% акций этой компании принадлежат Дуряну.

В одном случае “Премиум Майнинг” было разрешено провести геологическое исследование на территории Карнутского рудопроявления в Тавушской области, во втором – геологическое исследование на территории медно-полиметаллического рудного поля Карнут-Сарнахбюр.

Последнее находится в 3,5 км к востоку от села Аревис и в 1,8 км к западу от села Лернашен.

Цель предусмотренных программой работ состоит в том, чтобы найти наиболее перспективные участки и провести оценку имеющихся там запасов полезных ископаемых.

Согласно представленному в Министерство охраны проекту, на исследуемой территории нет густых лесов, однако фауна довольно богата – имеются как млекопитающиеся, так и беспозвоночные.

25 декабря в 12.00 в здании мэрии города Сисиана состоится общественные слушания по заявке ООО “Премиум Майнинг” на предварительную оценку воздействия на окружающую среду.