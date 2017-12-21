Премьер-министр поручил в преддверии Нового года ужесточить контроль за монопольными рынками

На заседании правительства 21 декабря премьер-министр Карен Карапетян отдал ряд поручений, одно из которых касалось второго этап работ в свободной экономической зоне в Мегри. В частности, министрам территориального управления, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, председателю Комитета госдоходов, председателю Госкомитета кадастра поручено в 2-месячный срок обеспечить Мегринскую СЭЗ необходимыми для деятельности инфраструктурами.

Второе поручение касалось механизмов узаконивания самовольных рыбоводческих строений. Как отметил премьер, этот процесс должен быть упрощен.

Глава правительства также поручил в преддверии Нового года ужесточить контроль за рынками товаров. По словам Карена Карапетяна, в период новогодних праздников спрос на потребительские товары резко возрастает, что содержит определенные риски повышения цен.

“Учитывая данное обстоятельство, а также существующую в обществе обеспокоенность, предлагаю председателю Госкомиссии по экономической конкуренции в преддвериии Нового года ужесточить контроль за монопольными рынками с целью пресечения необоснованного роста цен и антиконкурентных действий”,- отметил премьер.