Правительство вновь предоставило льготу компании Гагика Царукяна

Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение предоставить льготу компании депутата Национального Собрания, крупного предпринимателя Гагика Царукяна․

Принадлежащая Царукяну компания “Мульти солар” будет освобождена от таможенной пошлины на импорт в Армению технологического оборудования и комплектующих.

Проект решения представил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

По данным госреестра юридических лиц, компания “Мульти солар” учреждена 13 сентября с.г. Ее собственниками являются Гагик Царукян и Заре Баласанян, которые поровну делят между собой акции компании. Являющийся гражданином США З.Баласанян занимает пост гендиректора “Мульти солар”.

Компания намерена импортировать из Китая 23 наименования оборудования на сумму 74 млн драмов, которое будет использовано для производства солнечных щитов и установки солнечных систем.

В процессе реализации программы планируется инвестировать 967 млн драмов и создать 49 рабочих мест.

Объем запланированной программой продукции составит 2,4 млрд драмов. Из них 242,5 млн будут реализованы в Армении, 727,5 млн – в странах-членах ЕАЭС, остальная часть – в США.

Отметим, что на заседании 23 ноября правительство решило отложить на 3 года срок уплаты НДС на товары, которые будут импортированы компанией “Мульти солар” в период с 1 декабря по 31 декабря 2018 г.

Получается, что правительство не против предоставления льгот компаниям, принадлежащим должностным лицам и их детям. Самый яркий пример – принятое на минувшей неделе решение передать в безвозмездное пользование дочери депутата НС Самвела Алексаняна, Астхик Алексанян, недвижимость стоимостью 96 млн драмов.