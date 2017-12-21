Инициатива Hetq.am дала первые плоды

Организованная Hetq.am в Фейсбуке инициатива “Поможем школе Тлика” нашла широкий отклик у наших читателей.

В опубликованной в ноябре статье мы рассказали о трудностях основной школы в населенном езидами селе Тлик, которое находится на берегу реки Ахурян. Речь шла об изношенности школьного инвентаря, нехватке методических пособий. Информатику ученики проходят на одном компьютере. В школе нет карт, глобуса, не хватает художественной литературы, если не сказать, что библиотеки нет вообще. Сельская библиотека не действует уже восемь лет, а сегодня мы узнали, что там имеется только литература советского периода.

Еще в декабре прошлого года мы рассказали, в каких условиях учатся тликские школьники. В частности, в срочном ремонте нуждается пол школьного здания.

С 29 ноября по 20 декабря в редакцию Hetq.am стали поступать многочисленные подарки: наши читатели принесли разножанровую литературу, студенты факультета журналистики Ереванского государственного университета подарили карты и атласы, специалисты ИТ-сферы – 2 компьютера (еще один компьютер получила в подарок одна из нуждающихся семей), а физически и морально изношенный глобус уже заменен новым.

С директором школы Ваагном Мартояном мы договорились совместными силами обустроить один из классов.

Установим здесь компьютеры, приборетем книжные шкафы, где расставим книги, развесим в классе карты. В.Мартоян пообещал решить вопрос отопления класса и ремонта пола.

Отметим, что уже нашлись читатели, которые выразили готовность подарить компьютеры и школьный инвентарь. Их помощь действительно будет очень кстати.

Директор, учителя и учащиеся тликской школы, которые сейчас заняты подготовкой к завтрашнему новогоднему празднику, выразили всем благодарность за помощь и подарки.

В будущем году мы вновь встретимся с ними, чтобы полностью завершить обустройство нового класса.

Фото: Акоп Погосян