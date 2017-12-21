Брат чиновника столичной мэрии намерен добывать мрамор в бассейне озера Севан

Компания “Аквест” собирается эксплуатировать месторждение доломитового мрамора на территории села Джил в Севанском бассейне. В профильные министерства уже представлен проект геолого-разведочных работ, а в общине Джил прошли уже вторые публичные слушания.

ООО “Аквест” наполовину принадлежит Григору Мартиросяну, младшему брату начальника одного из отделов мэрии Еревана, члена Республиканской партии Андраника Мартиросяна. Вторым вледельцем компании является житель Еревана Норайр Карапетян.

Месторождение доломитового мрамора находится в 900 метрах от Национального парка “Севан”, точнее от озера Севан, и в 300 метрах от лесного заказника. Согласно представленной заявке, на территории рудопроявления планируется пробурить 5 скважин глубиной 15 метров и общим объемом 75 метров,

По закону РА “Об озере Севан”, водозаборный бассейн озера, учитывая высокую ценность экосистемы и необходимость улучшения экологии озера считается объектом особого градостроительного регулирования. Кроме того, согласно закону, в центральной зоне, а также в зонах прямого и косвенного воздействия запрещается любая деятельность, которая может оказать вредное воздействие на экосистему Севана.

Отметим, что в Джиле имеются церковь 16-17 вв. и средневековые кладбища. Компания “Аквест” уверяет, что запланированные работы не нанесут ущерб памятникам.

Несмотря на то, что добычу мрамора предусматривается осуществлять за пределами национального парка, возникает вопрос сохранения буферной зоны. Более того, община Джил расположена выше оозера Севан, и теоретически не исключено, что в ходе эксплуатации месторождения пыль и грязь попадут в озеро.

Председатель Комиссии по проблемам озера Севан Юрий Джавадян, которого Hetq.am попросил высказать мнение о проекте, отметил, что проект противоречит закону “Об озере Севан”, поэтому его обсуждение снято с повестки Комиссии.

Несмотря на это, 15 декабря в Джиле состоялись вторые публичные слушания. Руководитель местной администрации Микаел Гарибян сообщил, что большинство населения высказалось за реализацию проекта.

Министерство охраны природы пока не представло положительное заключение по заявке компании “Аквест”. В беседе с Hetq.am директор ГНКО “Экспертиза воздействия на окружающую среду” Вардан Саакян сказал, что поскольку проект осуществляется в бассейне озера Севан, то Министерство высказало некоторые замечания. Но если компания представит убедительные ответы и осуществит дополнительные мероприятия, то МОП не будет против разработки данного месторождения.

Из оружейного бизнеса в горнодобывающий

По данным госреестра, совладелец компании “Аквест” Григор Мартиросян имеет отношение к нескольким компаниям. В частности, ООО “ЭсДжиЭс” недавно представило в правительство заявку на осуществление деятельности в свободной экономической зоне “Альянс”. Компания также получила лицензию правительства на производство оружия.

Второй владелец “Аквеста” Норайр Карапетян тоже имеет несколько компаний, в том числе горнодобывающие. Так, принадлежащее Карапетяну ООО “Ла Мар” в 2014 г. получило лицензию на добычу туфа в селе Чамбарак Гегаркуникской области сроком на 30 лет.

Григор Мартиросян и Норайр Карапетян основали также совместную компанию “Гри-Нор”, сведения о которой в Интернете отсутствуют.