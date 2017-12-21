2 миллиона драмов – на 2 золотые медали

Мэрия города Армавира привыкла щедро тратить деньги. Несколько дней назад городские власти заключили с одним из частных предпринимателей договор о покупке двух золотых медалей на сумму 2 млн драмов. Заказ должен быть готов к 25 декабря.

Медали из золота 750-ой пробы будут диаметром 60 мм и весом не менее 40 г. На аверсе должен быть изображен герб Армавира, на реверсе – надписи “2017” и “АРМАВИР”.

Отметим, что медали, которые предусмотрены для почетных граждан города, должны быть поставлены в деревянных коробочках соответствующего размера.

Фото: Wikipedia