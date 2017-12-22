Замначальника таможни взял кредит, в 11 раз превышающий его зарплату

Заместитель начальника Западной таможни Комитета госдоходов Армен Погосян впервые представил декларацию об имуществе и доходах. Изучив подлежащие публикации сведения, мы выяснили, что по положению на 1 июля чиновник владел довольно большим состоянием.

А.Погосян, в частности, задекларировал 3 особняка и одну квартиру. Что касается денежных средств, то они в несколько сотен раз превышали его годовой доход.

Кроме того, замначальника таможни получил займ, который в несколько раз превышал размер его годовой зарплаты. В демократических странах доходы должностных лиц находятся в центре внимания антикоррупционных органов. Если расходы чиновников превышают их доходы, то это свидетельствует о факторе коррупционного риска.

Отметим, что ранее мы представляли декларацию шефа Армена Погосяна – начальника Западной таможни КГД Владимира Тамразяна.

А.Погосян по положению на 30 июня 2017 г. имел кредит на сумму 66.477 долларов, а его денежные средства составляли 280 млн драмов, 300 тысяч долларов и 350 тысяч евро. Чиновнику принадлежали 3 особняка и одна квартира.

Сын Армена Погосяна Левон Погосян тоже является представляющим декларацию субъектом. Он работает следователем в Следственном управлении Службы национальной безопасности.

Погосян-младший задекларировал 1 особняк, 1 квартиру и автомобиль “HYUNDAI ELANTRA 1.6”.

Что касается доходов, то по положению на 1 июля 2017 г. он получал 1 млн 973 тыс. драмов. В эту сумму входила зарплата в 1 млн 973 тыс. драмов и плата за сданную в аренду недвижимость в размере 360 тыс. драмов.

Несмотря на скромный доход, на счетах Левона Погосяна было 10 млн драмов, 38 тыс. долларов и 15 тыс. евро.