США ввели санкции против Рубена Татуляна

Соединенные Штаты ввели санкции против проживающего в России “авторитета” Рубена Татуляна, известного по кличке Робсон. Согласно сообщению министерства финансов США, кроме Татуляна санкции введены против 9 других криминальных авторитетов из России и других постсоветских стран.

Татуляну и остальным запрещено заниматься бизнесом на территории США, им также запрещен въезд в Америку, а их активы на территории этой страны замораживаются.

Санкции против трех криминальных авторитетов, в том числе против Татуляна, введены в связи с их финансовым содействием “ворам в законе”, передает РБК.

Рубен Татулян, по данным властей США, в 2010 году был назначен криминальным «смотрящим» за Сочи.

Напомним, что Рубен Татулян оказался в центре внимания прессы и в мае 2017 года, когда был задержан во время встречи криминальных авторитетов в Чехии. У него был обнаружен дипломатический паспорт РА, что подтвердило Министерство иностранных дел Армении, которое, в частности, сообщило, что дипломатический паспорт РА был выдан Татуляну “в установленном законом порядке”.

В сентябре этого года Hetq.am получил письмо от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в котором говорилось, что гражданин Рубен Татулян обратился к ним с просьбой помочь в вопросе удаления его личных данных с интернет-сайта Hetq.am. Требование Роскомнадзора Hetq.am отклонил.